Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, вже фіксували випадки, коли люди намагалися їхати польовими дорогами та наїжджали на міни. На жаль, були загиблі.

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На лівому березі росіяни також замінували прилеглі до Дніпра території. Тому так небезпечно пересуватися лісами та різними польовими дорогами. Особливо це стосується території вздовж водосховища.

Половина лівого берега Херсонщини може бути без зрошення вже влітку

Як розповів Молчанов, нещодавно пішла інформація, що окупанти знищили помпову станцію Каховського магістрального каналу. Якщо це підтвердиться, то половина лівого берега не матиме зрошення наступного літа.

Не знаю добре це чи погано. Адже росіяни вкрали на Херсонщині зерна близько на 300 мільйонів доларів. Наступного року вони не зможуть заробити і відремонтувати станцію. А Україна зможе,

– зазначив Молчанов.

Та все ж половина лівого берега Херсонщини матиме зрошення через Північнокримський канал.

Окупанти замінували величезні території на правому берегу Херсонщини – Молчанов: дивіться відео

Ситуація в Херсоні покращилася, в області – складно

Окупанти продовжують обстрілювати Херсон. Хоча інтенсивність дещо впала у порівнянні з попереднім тижнем. Нещодавно росіяни влучили у міський водоканал, через що тимчасово зникло водопостачання.

Світло в переважної більшості мешканців Херсона вже є. Це стосується і прилеглих до міста селищ. Однак значно гірша ситуація у Бериславському районі та територіях поблизу нього.

Там багато проблем з транспортними коридорами, бо росіяни знищили усі мости на балках. Якщо в Херсоні вже багато гуманітарки, то там ще є проблеми з доставкою. Крім того, немає електрики, через що місцеві поки не можуть отримати пенсії, зарплати тощо,

– наголосив Молчанов.

Що відбувається на Херсонщині: коротко