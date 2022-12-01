Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, Україна отримала якісні передумови для далекобійних артилерійських атак вглиб тимчасово окупованої території на лівому березі Херсонщини.

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Окупантам стає все важче на Півдні

Як наголосив Черник, Збройні Сили України можуть бити по техніці окупантів аж до адміністративної межі з Кримом. Але, звісно, все впирається в озброєння.

Зараз через вдалі обстріли з боку ЗСУ окупанти були змушені відвести свої основні сили в глибину на 10 – 15 кілометрів. Це стосується лівого берега Херсонщини.

Від Херсона до Перекопського перешийка десь в межах 100 кілометрів. А така установка як "Точка-У" здатна працювати на відстані до 120 кілометрів. Ця зона теж є під ураженням. Вони вже відійшли від берега Дніпра в глибину на 10 – 15 кілометрів на Херсонщині. Ця тенденція буде наростати,

– зазначив Черник.

Утім, він підкреслює, що детально обговорювати ситуацію на фронті не варто. Можна аналізувати виключного загальні речі, щоб не зашкодити українським військовим.

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