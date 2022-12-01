Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, Украина получила качественные предпосылки для дальнобойных артиллерийских атак вглубь временно оккупированной территории на левом берегу Херсонщины.

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Оккупантам становится все труднее на Юге

Как подчеркнул Черник, Вооруженные Силы Украины могут бить по технике оккупантов вплоть до административной границы с Крымом. Но, конечно, все упирается в вооружение.

Сейчас из-за успешных обстрелов со стороны ВСУ оккупанты были вынуждены увести свои основные силы в глубину на 10 – 15 километров. Это касается левого берега Херсона.

От Херсона до Перекопского перешейка где-то около 100 километров. А такая установка как "Точка-У" способна работать на расстоянии до 120 км. Эта зона тоже находится под поражением. Они уже отошли от берега Днепра в глубину на 10 – 15 километров в Херсонской области. Эта тенденция будет нарастать,

– отметил Черник.

Впрочем, он подчеркивает, что подробно обсуждать ситуацию на фронте не стоит. Можно анализировать исключительно общие вещи, чтобы не навредить украинским военным.

Черник рассказал о ситуации на Юге Украины: смотрите видео

Что происходит на Юге: коротко