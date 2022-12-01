Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, Украина получила качественные предпосылки для дальнобойных артиллерийских атак вглубь временно оккупированной территории на левом берегу Херсонщины.
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Оккупантам становится все труднее на Юге
Как подчеркнул Черник, Вооруженные Силы Украины могут бить по технике оккупантов вплоть до административной границы с Крымом. Но, конечно, все упирается в вооружение.
Сейчас из-за успешных обстрелов со стороны ВСУ оккупанты были вынуждены увести свои основные силы в глубину на 10 – 15 километров. Это касается левого берега Херсона.
От Херсона до Перекопского перешейка где-то около 100 километров. А такая установка как "Точка-У" способна работать на расстоянии до 120 км. Эта зона тоже находится под поражением. Они уже отошли от берега Днепра в глубину на 10 – 15 километров в Херсонской области. Эта тенденция будет нарастать,
– отметил Черник.
Впрочем, он подчеркивает, что подробно обсуждать ситуацию на фронте не стоит. Можно анализировать исключительно общие вещи, чтобы не навредить украинским военным.
Черник рассказал о ситуации на Юге Украины: смотрите видео
Что происходит на Юге: коротко
- Поступает информация, что оккупанты перевозят больницу из временно оккупированных Пологов Запорожской области в Мариуполь. Местные рассказывают, что оттуда буквально все уносят. А вблизи Пологов слышны автоматные и пулеметные выстрелы.
- По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, это похоже на ситуацию, когда оккупанты покидали правобережье Херсонщины. Поэтому можно предположить, что захватчики готовятся уйти из Запорожья.
- Как отметил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, российские оккупанты вывели с правого берега Херсонщины почти 2 дивизии. Это около 20 тысяч человек.