Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, к оккупантам в Донецкой области присоединились именно те российские части, которые несколько недель назад покинули правый берег Днепра в Херсонской области.
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Благодаря этому увеличилось не только количество живой силы, но и техники оккупантов.
Сейчас почти вдвое увеличилось количество атак российских войск. Также видим увеличение вдвое количества артиллерии и именно артиллерийских поражений. Это результат того, что мы выпустили россиян с правобережья Херсонской области,
– отметил Свитан.
Как Россия использовала военных, выведенных из правобережья Херсонщины
По словам военного эксперта, нельзя было разрешать оккупантам бежать с правого берега Днепра. Впрочем, им все равно удалось выйти, ведь они объявили так называемую "эвакуацию" и фактически прикрывались гражданским населением.
С правого берега вышли почти 2 дивизии – это около 20 тысяч человек. Можно считать, что на левый берег вышел целый корпус,
– сказал полковник запаса ВСУ.
По его словам, эти российские части разделились. Военное руководство России разбросало оккупантов на разные направления.
- Одна группа – в основном мобилизованные – осталась на левобережье Херсонской области. Также их подтянули к Запорожскому фронту.
- Еще одна часть отправилась в Луганск.
- Основной костяк российских сил с правобережья Херсонской области отвели в Мариуполь, доукомплектовали и бросили на Донбасс. Эти войска растянулись от Угледара до Сватового. Также оккупанты за счет этих сил прикрыли свои тылы в районе Счастья и Старобельска.
ВСУ получили усиление под Бахмутом
Как отметил военный эксперт, в то же время ВСУ на Донецком направлении также получили усиление.
"Туда подошли наши части с правого берега Днепра, а также неиспользованные резервы. Состоялась ротация и уже свежие части усиливают наши войска в частности в районе Бахмута", – рассказал Свитан.
Стрим Дарии Кудимовой и Романа Свитана: смотрите полное видео
Ситуация на фронте: главное
- В настоящее время россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Чтобы не допустить продвижения украинских воинов на Сватовском и Лиманском направлениях, враги осуществляют инженерное оборудование линии обороны и продолжают перемещение личного состава.
- Российские военные не оставляют попыток захватить Бахмут. Вблизи города в последнее время идут самые ожесточенные бои. И аналитики отмечают, что все усилия врага дорого ему обойдутся.
- Как рассказал военный эксперт Роман Свитан, россияне пытаются обойти Бахмут с юга в сторону Временного Яра. В то же время ВСУ предотвращают движение врага фланговыми ударами из самого Бахмута, а также Дружковки и Константиновки.