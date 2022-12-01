В настоящее время россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом рассказал представитель Генштаба Вооруженных Сил Украины Александр Штупун.

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Где россияне атакуют

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка на Донетчину.

Чтобы не допустить продвижения украинских воинов на Сватовском и Лиманском направлениях, враги осуществляют инженерное оборудование линии обороны и продолжают перемещение личного состава, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для комплектования и обеспечения новых подразделений и понесших потери.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершил 41 авиационный удар и 28 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе и городу Херсон. Сохраняется угроза нанесения оккупантами ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация на конкретных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Однако на полигонах Беларуси идет подготовка отдельных подразделений врага.

При этом россияне продолжают активные обстрелы и пытаются идти в наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопаловском и Запорожском направлениях враг ведет оборонительные действия, обстреливая при этом мирные населенные пункты.

На Херсонском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи и ведет обстрелы из танков и артиллерии, не прекращает обстреливать пригород и сам Херсон. На Северском направлении оккупанты просто безжалостно обстреливают приграничные территории.

В Олешках стало меньше оккупантов, а в Мелитополь вывозят раненых: какая ситуация на временно оккупированных территориях

Наблюдается уменьшение количества русских военных и военной техники в населенном пункте Олешки. Из отдельных населенных пунктов Херсонской области враги вывели войска и рассредоточили их в лесных полосах вдоль участка автодороги Олешки – Голая Пристань. Основная часть войск – это "мобики".

Российские оккупанты продолжают использовать гражданские объекты на временно захваченных территориях. Да, в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области захватчики обустроили полевой госпиталь. В то же время, на протяжении 28 – 29 ноября местные жители фиксировали эвакуацию раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которые двигались в сторону Мелитополя.

Потери врага

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава и ВВТ, состав горюче-смазочных материалов, а также 5 других важных объектов противника.

Кроме этого, украинские подразделения сбили БПЛА (вероятно типа "Орлан-10"). Эта информация уточняется.

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