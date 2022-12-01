Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире единого телемарафона рассказал, что у врага есть серьезная "армия мониторщиков", которая изучает прежде всего то, что пишут украинцы в своих соцсетях. Об этом пишет 24 канал.

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Какие виды разведки используют россияне

Россияне подходят к разведке в комплексе. Они ведут информационную, космическую и воздушную разведку с помощью БПЛА.

Что касается информационной, то оккупанты следят за социальными сетями украинцев и изучают абсолютно все.

Поэтому всегда информационная гигиена в разных ее проявлениях должна быть у нас. Потому что враг действительно читает, читают комментарии, читают телеграмм-каналы разные — и деятелей, и простых граждан. Поэтому в этом плане нужно тоже делать выводы,

– сказал Юрий Игнат.

Также в Украине много российской агентуры. По словам Игната, это не удивительно, поскольку в бывшей стране СССР не проблема ввести своих агентов, которые будут предоставлять нужную информацию.

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