Об этом рассказали в Центре национального сопротивления. Раньше такое же делали в Сирии.

К теме Ночной ужас россиян: ISW подвели итоги работы наших партизан за 8 месяцев войны

Российские спецслужбы "охотятся" на партизан

В Центре национального сопротивления отметили, что россияне даже несмотря на усиление репрессий не могут взять под контроль временно оккупированные территории. Поэтому спецслужбы страны-террориста начали "охоту" на партизан.

Для поисков оккупанты создали так называемые временные оперативные группы (на русском ВОГ). В их состав входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и представители других российских служб.

Заметим, что ранее такие группы россияне уже создавали в Сирии. Задачей групп кроме выявления членов украинского подполья является контроль за интернет-трафиком и выявление целей для нанесения ракетных ударов,

– говорится в сообщении.

Поэтому Центр национального сопротивления призвал местных жителей сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности.

"Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время самая высокая ценность людей на ВТО (временно оккупированные территории – 24 канал) – жизнь", – подытожили специалисты.

Как работают партизаны: коротко

Партизаны 8 октября ликвидировали захватчиков, перевозивших технику под временно оккупированным Мелитополем.

18 сентября они удачно отработали и в самом Мелитополе. Партизаны доставили немало хлопот врагу, разрушив железнодорожное полотно . Речь идет об отрезке колеи у железнодорожной станции Низяны.

В свою очередь, 8 сентября партизаны и артиллерия Сил обороны существенно ухудшили логистику оккупантов в Херсонской области.

Свежие потери России по состоянию на 19 ноября: видео