Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону розповів, що у ворога є серйозна "армія моніторщиків", яка вивчає передусім те, що пишуть українці у своїх соцмережах. Про це пише 24 канал.

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Які види розвідки використовують росіяни

Росіяни підходять до розвідки комплексно. Вони ведуть інформаційну, космічну та повітряну розвідку з допомогою БпЛА.

Що стосується інформаційної, то окупанти слідкують за соціальними мережами українців і вивчають абсолютно все.

Тому завжди інформаційна гігієна в різних її проявах повинна бути у нас. Тому що ворог дійсно читає, читають коментарі, читають телеграм-канали різні — і діячів, і простих громадян. Тому в цьому плані треба теж робити висновки,

– сказав Юрій Ігнат.

Також в Україні багато російської агентури. За словами Ігната, це не дивно, оскільки в колишній країні СРСР не проблема запровадити своїх агентів, які будуть надавати потрібну інформацію.

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