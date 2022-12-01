Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону розповів, що у ворога є серйозна "армія моніторщиків", яка вивчає передусім те, що пишуть українці у своїх соцмережах. Про це пише 24 канал.
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Які види розвідки використовують росіяни
Росіяни підходять до розвідки комплексно. Вони ведуть інформаційну, космічну та повітряну розвідку з допомогою БпЛА.
Що стосується інформаційної, то окупанти слідкують за соціальними мережами українців і вивчають абсолютно все.
Тому завжди інформаційна гігієна в різних її проявах повинна бути у нас. Тому що ворог дійсно читає, читають коментарі, читають телеграм-канали різні — і діячів, і простих громадян. Тому в цьому плані треба теж робити висновки,
– сказав Юрій Ігнат.
Також в Україні багато російської агентури. За словами Ігната, це не дивно, оскільки в колишній країні СРСР не проблема запровадити своїх агентів, які будуть надавати потрібну інформацію.
Російські спецслужби оголосили "полювання" на українських партизанів
- На окупованих територіях, попри репресії, зберігається високий рівень спротиву загарбникам. Тож ФСБ оголосила "полювання" на партизанів.
- Для пошуків окупанти створили так звані тимчасові оперативні групи, до складу яких входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та представники інших різноманітних російських служб.