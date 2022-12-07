Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, більшість колаборантів з прилеглих до Дніпра населених пунктів перемістилися на територію від Скадовська до Генічеська.

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Більшість російських військових та фсбшників також намагаються пересидіти в тилу поза зоною дії української ствольної артилерії та HIMARS.

В прилеглих до Дніпра місцях для них просто "пекло". Вони це визнають. Також визнають, що не контролюють західну частину Кінбурнської коси. Розуміють, що в лісах є партизани. Тому справді повивозили всіх колаборантів з Нової Каховки, Таврійська, Голої Пристані, Олешок,

– зазначив Молчанов.

Примусова депортація практично припинилася

Як наголосив Молчанов, окупанти продовжують добровільне вивезення усіх охочих з прибережних населених пунктів лівого берега. Примусово депортують лише пацієнтів різних психіатричних закладів та дітей, чиї батьки по дурості віддали їх на оздоровлення.

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Недобровільна "евакуація" цивільних практично припинилася. Окупанти вигнали певну кількість людей та заселилися в їхні домівки. Вже частина таких будинків зазнала ударів від української артилерії.

Інколи росіяни діють дуже підступно. Вони депортують лише частину мешканців, а решту продовжують там жити. В такому випадку ЗСУ не б'ють по будівлях.

Ці мешканці не є прихильниками "руского міра". Але вони не завжди мають можливість зв'язатися під таким жорстким контролем. Якщо повідомиш про заселення окупантів, то ЗСУ все одно бити туди не будуть з міркувань, щоб не вбити цивільних,

– розповів Молчанов.

Що відбувається на Херсонщині: коротко