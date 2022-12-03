Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, до чого готується ворог.

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Ситуація на Луганщині

Світан розповів, що на Луганському напрямку росіяни будують дві лінії оборони:

По річці Красна між Сватовим і Кремінною. Цю лінію оборони ЗСУ можуть подолати без надзусиль, бо вона доволі легка. Треба, аби підсохла земля, й могла йти важка техніка. Тоді ми зможемо її десь проколоти й вийти на оперативний простір.

По річці Айдар між Старобільськом і Щастям. Це вже основна лінія оборони росіян, з нею буде важче, адже сюди росіяни перекинули війська з Херсону. Утім їм усе одно не вистачає часу, аби побудувати якісну оборону.

Реальні справжні міцні лінії оборони готуються пів року. Однак я думаю, що ми не будемо брати 2 лінію оборони. Буде одразу Щастя й вихід на Луганськ, а цю лінію оборони можна залишити на потім,

– зауважив військовий експерт.

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Ситуація на Півдні

Полковник запасу продовжив, що схожа ситуація і на Півдні України:

Росіяни не збираються довго оборонятись у Херсонській та Запорізькій областях. Тут вони будують лінію оборони для прикриття відходу основних військ. Схоже було й на правобережжі Херсонщини.

Основна лінія оборони росіян на Півдні на лінії Чонгар – Арабатська стрілка. Утім і тут вони пізно почали будувати лінію оборони. Пів року в них не буде, адже ЗСУ наблизяться до цих позицій набагато швидше.

"Тому ці лінії не будуть залиті в бетон, або цей бетон буде не настільки застигшим, аби прикривати росіян від української артилерії. Я не думаю, що для нас ці лінії будуть проблемами, бо росіяни не встигають, а наша далекобійна артилерія працює уздовж Запорізького фронту на глибину до 40 кілометрів", – наголосив льотчик-інструктор.

Він додав, що коли ЗСУ наблизиться до Чонгару та Арабатської стрілки артилерія і, звісно, HIMARS, зможуть діставати углиб Криму. Тому ЗСУ будуть випалювати окупантів і з півострова.

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