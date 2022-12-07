Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, большинство коллаборантов переместились из близлежащих к Днепру населенных пунктов на территорию от Скадовска до Геническа.
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Большинство российских военных и фсбшников также пытаются пересидеть в тылу вне зоны действия украинской ствольной артиллерии и HIMARS.
В прилегающих к Днепру местах для них просто "ад". Они это признают. Также признают, что не контролируют западную часть Кинбурнской косы. Понимают, что в лесах есть партизаны. Поэтому действительно вывезли всех коллаборантов из Новой Каховки, Голой Пристани, Олешек,
– отметил Молчанов.
Принудительная депортация практически прекратилась
Как отметил Молчанов, оккупанты продолжают добровольный вывоз всех желающих с прибрежных населенных пунктов левого берега. Принудительно депортируют только пациентов разных психиатрических учреждений и детей, родители которых по глупости отдали их на оздоровление.
Молчанов рассказал, что происходит на левом берегу Херсонщины: смотрите видео
Недобровольная "эвакуация" гражданских практически прекратилась. Оккупанты выгнали определенное количество людей и заселились в их дома. Уже часть таких домов получила удары от украинской артиллерии.
Иногда россияне действуют очень коварно. Они депортируют только часть жителей, а остальные продолжают там жить. В таком случае ВСУ не бьют по зданиям.
Эти жители не являются поклонниками "русского мира". Но у них не всегда есть возможность связаться под таким жестким контролем. Если сообщишь о заселении оккупантов, то ВСУ все равно бить туда не будут из соображений, чтобы не убить гражданских,
– рассказал Молчанов.
Что происходит на Херсонщине: коротко
- Как отметил военный эксперт Петр Черник, после освобождения правого берега Херсонщины ВСУ получили возможность избивать по позициям оккупантов на левобережье. Поэтому они отвели основные силы на 10 – 15 км от побережья.
- По мнению полковника запаса ВСУ Романа Свитана, оккупанты не планируют долго обороняться на Херсонщине и Запорожье. Возводимые ими линии обороны предназначены для сдерживания ВСУ, пока будут отходить основные войска.
- Военный эксперт Олег Катков считает по-другому. По его словам, оккупанты строят 5 линий обороны от Днепра на левобережье Херсонщины. Некоторые из них находятся глубоко в тылу.