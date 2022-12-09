Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що вранці російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні. Окупанти поцілили в будівлю лікарні у Херсоні.

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Окупанти 68 разів обстріляли Херсонщину

Російські снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. За словами Янушевича, ніхто не постраждав.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що за добу ворог 68 разів обстріляв Херсонську область з мінометів, артилерії, танків та РСЗВ.

За його словами, у Херсоні окупанти поцілили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі. Унаслідок обстрілів 8 мирних мешканців отримали поранення.

Окупанти обстрілюють Херсон: що відомо