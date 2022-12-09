Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що вранці російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні. Окупанти поцілили в будівлю лікарні у Херсоні.
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Окупанти 68 разів обстріляли Херсонщину
Російські снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. За словами Янушевича, ніхто не постраждав.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що за добу ворог 68 разів обстріляв Херсонську область з мінометів, артилерії, танків та РСЗВ.
За його словами, у Херсоні окупанти поцілили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі. Унаслідок обстрілів 8 мирних мешканців отримали поранення.
Окупанти обстрілюють Херсон: що відомо
- Російські окупанти регулярно обстрілюють Херсон та інші населені пункти правобережжя регіону. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що 2 грудня окупанти поцілили в об'єкти критичної інфраструктури.
- Окупанти переважно обстрілюють правобережжя з РСЗВ "Град", артилерійських та мінометних систем.
- Між обстрілом та прильотом йде дуже короткий час, тому повітряна тривога ефективна під час ракетних ударів. Коли росіяни б'ють з РСЗВ чи артилерії, то не лишається часу, щоб сховатися в укритті.
- Крім того, окупанти замінували правий берег Херсонської області, через що небезпечно виїжджати на узбіччя.