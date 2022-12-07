Президент України Володимир Зеленський розпочав своє звернення 7 грудня з сумних новин. Він розповів, що в цей день загинули четверо поліцейських із Черкаської області, пише 24 канал.

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Четверо поліцейських підірвалися на російській міні

Глава держави зазначив, що серед загиблих правоохоронців є начальник поліції Черкаської області Михайло Куратченко. Він допомагав колегам розміновувати території на півдні. Разом з ним загинули:

вибухотехнік Ігор Мельник;

Кінолог Сергій Ненада;

Помічник чергового Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Зеленський наголосив, що сили поліції разом з усіма силами оборони нашої держави зараз на передовій. Разом з усіма вони захищають українців.

Ще 4 поліцейських отримали поранення – зараз їм надають допомогу лікарі.