Президент України Володимир Зеленський розпочав своє звернення 7 грудня з сумних новин. Він розповів, що в цей день загинули четверо поліцейських із Черкаської області, пише 24 канал.
Читайте повністю Засідання Ставки, відновлення енергетики, ситуація на фронті: головне зі звернення Зеленського
Четверо поліцейських підірвалися на російській міні
Глава держави зазначив, що серед загиблих правоохоронців є начальник поліції Черкаської області Михайло Куратченко. Він допомагав колегам розміновувати території на півдні. Разом з ним загинули:
- вибухотехнік Ігор Мельник;
- Кінолог Сергій Ненада;
- Помічник чергового Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.
Зеленський наголосив, що сили поліції разом з усіма силами оборони нашої держави зараз на передовій. Разом з усіма вони захищають українців.
Ще 4 поліцейських отримали поранення – зараз їм надають допомогу лікарі.