Глава держави констатував, що сьогодні, 7 грудня, був важкий день. Розпочав свою промову він з того, що четверо представників силових структур загинули через російські міни на Півдні України.

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Загинув начальник поліції Черкащини

За словами Зеленського, серед загиблих силовиків є начальник поліції Черкаської області Михайло Куратченко. Правоохоронець допомагав колегам розміновувати території на Півдні. Разом з ним загинули:

вибухотехнік Ігор Мельник;

Кінолог Сергій Ненада;

Помічник чергового Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Також ще 4 поліцейських поранені – зараз їм надають допомогу лікарі. Глава держави наголосив, що Сили поліції разом з усіма силами оборони нашої держави зараз на передовій. Вони захищають українців та, на жаль, зазнають втрат.

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Яка ситуація на Донеччині: удари по Кураховому

Сьогодні, 7 грудня, російська армія завдала удару по Кураховому, що у Донецькій області. Окупанти атакували мирних людей, внаслідок чого є загиблі.

Завдали удару по звичайних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку. У переліку загиблих станом на зараз – десять людей, багато поранених,

– сказав Зеленський.

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Засідання Ставки Головнокомандувача

Також президент зазначив, що провів сьогодні засідання Ставки. Глави держави вислухав доповіді командувачів та розбір ситуації на конкретних напрямках.

Передусім щодо Донецької області, районів Бахмута та інших найгарячіших точок. Там дуже жорстке протистояння, кожен метр має значення. Я дякую всім нашим хлопцям, які знищують ворога саме там щодня, щоночі, щогодини,

– наголосив він.

Окрім того, він підкреслив, що під час обговорення приділили належну увагу Луганщині та Харківщині. Під час засідання були доповіді по ситуації загалом і на кордонах.