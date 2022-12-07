Глава государства констатировал, что сегодня, 7 декабря, был тяжелый день. Начал свою речь он с того, что четверо представителей силовых структур погибли из-за российских мин на Юге Украины.

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Погиб начальник полиции Черкасской области

По словам Зеленского, среди погибших силовиков есть начальник полиции Черкасской области Михаил Куратченко. Правоохранитель помогал коллегам разминировать территории на юге. Вместе с ним погибли:

взрывотехник Игорь Мельник;

Кинолог Сергей Ненада;

Помощник дежурного Уманского райуправления полиции Вадим Пирожок.

Также еще 4 полицейских ранены – сейчас им оказывают помощь врачи. Глава государства подчеркнул, что Силы полиции вместе со всеми силами обороны нашего государства сейчас находятся на передовой. Они защищают украинцев и, к сожалению, несут потери.

Полное обращение Зеленского за 7 декабря: смотрите мощную речь президента