Украинский лидер отметил, что российские террористы – изверги. И они будут вынуждены ответить за содеянное.
Важно Враг обстреливает жилые дома, а ВСУ – наносят урон оккупантам: карта боевых действий на 7 декабря
Террористы атаковали мирный город Курахово. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. По меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены,
– говорится в сообщении.
Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – рассказал, что оккупанты ударили по центру. В Офисе Президента подчеркнули, что огонь открыли из реактивных систем залпового огня.
Россияне ночью атаковали Запорожье
Иранские дроны-камикадзе в ночь на 7 декабря летали над рядом областей. В частности, россияне атаковали Запорожье. Пострадали местные жители. В ОВА рассказали, что среди них – несовершеннолетняя девушка.
"Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины БПЛА", – рассказали в ОВА.
В ОП подчеркнули, что враг атаковал село Новотаврическое. Кроме того, в ночь на 7 декабря дроны-камикадзе были сбиты на Днепропетровщине и Житомирщине.