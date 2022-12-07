Павел Кириленко рассказал, что оккупанты ударили по центру. Под вражеским огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома.

В полиции показали обломки ракеты, сбитой на Киевщине

Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Украинский лидер опубликовал кадры разрушений, вызванных российским ракетным террором.

Террористы атаковали мирный город Курахово. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. По меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены. Террористы – изверги. И они будут отвечать за это,

– заявил Зеленский.

Как выглядит место трагедии в Курахово: смотрите видео

Кирилл Тимошенко рассказал, что оккупанты открыли огонь из реактивных систем залпового огня.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.

Грузовик оккупантов въехал в маршрутку