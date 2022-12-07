Авария произошла сегодня, 7 декабря. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 канал.
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В Донецкой области произошло смертельное ДТП
Как стало известно, в Шахтерском районе Донецкой области столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В результате аварии погибли 16 человек, еще трое пострадали.
На автодороге Шахтерск – Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы,
– говорят в экстренных службах.
По предварительной информации, все погибшие – гражданские, пассажиры микроавтобуса.
ДТП в Донецкой области: смотрите видео
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