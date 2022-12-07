Аварія сталася сьогодні, 7 грудня. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 канал.
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На Донеччині сталася смертельна ДТП
Як стало відомо, у Шахтарському районі Донецької області зіткнулися вантажний автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок аварії загинули 16 осіб, ще троє постраждали.
На автодорозі Шахтарськ – Торез сталося зіткнення вантажного автомобіля, який перевозив військовослужбовців, з мікроавтобусом. Загинули 16 осіб, трьох постраждалих госпіталізовано,
– кажуть в екстрених службах.
За попередньою інформацією, усі загиблі – цивільні, пасажири мікроавтобуса.
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