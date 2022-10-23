Аварія сталася близько опівночі в селі Оброшине Львівського району. До моменту прибуття рятувальників до місця події з'ясувалося, що в автомобілі перебувають затиснуті люди.

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Двоє пасажирів загинули на місці події

За інформацією правоохоронців, водій автомобіля BMW 530, 20-річний житель одного з сіл Львівського району, на регульованому залізничному переїзді зіткнувся з електропотягом "Ужгород – Львів". Від отриманих травм загинули двоє пасажирів автівки, чоловікам було лише близько 20 років.

Водій автомобіля і ще один пасажир дістали тілесні ушкодження, їх госпіталізували в реанімацію. З понищеної автівки потерпілих визволяли 6 рятувальників, яким знадобились 2 одиниці техніки

Слідчі відкрили провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до загибелі людей. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.



На переїзді зіткнулися автомобіль і поїзд / Фото поліції Львівської області



Внаслідок аварії двоє людей загинули / Фото поліції Львівської області

У Києві вбили добровольця "Свободи" через конфлікт на дорозі

21 жовтня відбулась стрілянина на вулиці Академіка Глушкова у Києві. Було вбито бійця батальйону "Свобода" Олексія Щербину.

Зловмисниками виявилися водій Lexus, він разом з чоловіками-пасажирами намагався втекти, однак не вийшло.

За попередньою інформацією, між чоловіками та військовослужбовцем, стався дорожній конфлікт. Спершу підозрювані побили Щербину, а потім один з них дістав пістолет та вистрілив у добровольця.

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