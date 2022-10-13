Про ДТП повідомив сам Ткач. Водночас він уточнив, що водій ВАЗу тиснув на газ просто перед пішохідним переходом. Наразі його госпіталізовано до лікарні.

Увага Журналіст, що показав кортеж Зеленського й переїзд на державну дачу, заявив про прослушку

Сьогодні вранці на пішохідному переході мене збила машина. Нічого серйозного. Забої. Я не схильний пов'язувати цей випадок з професійною діяльністю, але і водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішохідним і переді мною теж складно зрозуміти. Тому про всяк випадок фіксую це тут,

– написав Ткач.

Михайло Ткач відзначив відмінну роботу наших служб: "поліція, швидка, працюють як годинник".

Ткач заявив про перешкоджання журналістській діяльності

Нещодавно, 11 жовтня, Михайло Ткач заявив про перешкоджання журналістській діяльності через візит невідомих до водія його команди.

Мовляв, сталось це після виходу розслідування про перегони столичних "мажорів". Сам розслідувач отримав багато анонімних повідомлень та дзвінків і вважає, що візит незнайомців до помешкання водія може бути черговою спробою залякати.

До теми – Через вас у мене нема особистого життя, – Зеленський різко відповів Ткачу