Про ДТП повідомив сам Ткач. Водночас він уточнив, що водій ВАЗу тиснув на газ просто перед пішохідним переходом. Наразі його госпіталізовано до лікарні.
Увага Журналіст, що показав кортеж Зеленського й переїзд на державну дачу, заявив про прослушку
Сьогодні вранці на пішохідному переході мене збила машина. Нічого серйозного. Забої. Я не схильний пов'язувати цей випадок з професійною діяльністю, але і водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішохідним і переді мною теж складно зрозуміти. Тому про всяк випадок фіксую це тут,
– написав Ткач.
Михайло Ткач відзначив відмінну роботу наших служб: "поліція, швидка, працюють як годинник".
Ткач заявив про перешкоджання журналістській діяльності
- Нещодавно, 11 жовтня, Михайло Ткач заявив про перешкоджання журналістській діяльності через візит невідомих до водія його команди.
- Мовляв, сталось це після виходу розслідування про перегони столичних "мажорів". Сам розслідувач отримав багато анонімних повідомлень та дзвінків і вважає, що візит незнайомців до помешкання водія може бути черговою спробою залякати.
До теми – Через вас у мене нема особистого життя, – Зеленський різко відповів Ткачу