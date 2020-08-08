Журналіст, що показав кортеж Зеленського й переїзд на державну дачу, заявив про прослушку
Журналіст-розслідувач проєкту "Схеми" Михайло Ткач заявив, що знайшов у своєму домі прослуховуючі пристрої. Журналіст відомий своїми розслідуваннями щодо українських олігархів, ключових політиків і Офісу Президента України.
Про знайдені ознаки прослуховуючих пристроїв у власному домі сам Михайло Ткач розповів у своєму фейсбуці.
До слова Як Зеленський, Єрмак та інші посадовці порушують на дорогах і їм за це нічого не буде
Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців. Казали, що по мені почали "активно працювати",
– заявив журналіст.
За його словами, одне з джерел повідомило, що по ньому планують "сверлитись". Журналіст-розслідувач каже, що лише тепер зрозумів, що це означало.
"Поліцію викликав, тепер чекаємо слідчо-оперативну групу. Дякую редакції "Схем" і "Радіо Свобода" за підтримку", – наголосив Михайло Ткач.
Журналіст живе у квартирі на останньому поверсі будинку. Тож на горищі будинку знайшли отвір довжиною близько 60 сантиметрів, що проходить у стелю.
Як розповіла ведуча програми "Схеми" Наталя Седлецька, поліцейські просто оглянули місце можливого злочину, взяли зразки будівельних матеріалів і поїхали, залишивши речові докази.
Наразі команда нашої програми залишається тут на чергуванні, щоб самотужки стежити за місцем події та збереженням можливих доказів,
– розповіла Наталя Седлецька.
Що відомо про Михайла Ткача:
- Це журналіст-розслідувач проєкту "Схеми" "Радіо Свобода". У своїй роботі він проводить розслідування про ключових представників влади, олігархів тощо.
- Останнім часом він знімав сюжет, наприклад, про переїзд Володимира Зеленського на державну дачу. Порушень з боку президента в цьому, звісно ж, немає. Навіть є плюси – спрощення роботи для охорони й використання дачі, за догляд за якою з держбюджету й так виділяють гроші.
- Втім величезні питання викликають два моменти. По-перше, у своїй передвиборчій кампанії Володимир Зеленським був таким "народним кандидатом". Говорив, що дачі, кортежі непотрібні президенту. Друге питання в тому, що це робилося таємно – Офіс президента розповів про переїзд лише після виходу сюжету.
- Ще одним з останніх сюжетів була розповідь про кортежі Володимира Зеленського й найбагатших політиків, зокрема Григорія Суркіса. Зокрема мовилося про нехтування правилами дорожнього руху тощо.