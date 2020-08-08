Журналіст-розслідувач проєкту "Схеми" Михайло Ткач заявив, що знайшов у своєму домі прослуховуючі пристрої. Журналіст відомий своїми розслідуваннями щодо українських олігархів, ключових політиків і Офісу Президента України.

Про знайдені ознаки прослуховуючих пристроїв у власному домі сам Михайло Ткач розповів у своєму фейсбуці.

До слова Як Зеленський, Єрмак та інші посадовці порушують на дорогах і їм за це нічого не буде

Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців. Казали, що по мені почали "активно працювати",

– заявив журналіст.

За його словами, одне з джерел повідомило, що по ньому планують "сверлитись". Журналіст-розслідувач каже, що лише тепер зрозумів, що це означало.

"Поліцію викликав, тепер чекаємо слідчо-оперативну групу. Дякую редакції "Схем" і "Радіо Свобода" за підтримку", – наголосив Михайло Ткач.

Журналіст живе у квартирі на останньому поверсі будинку. Тож на горищі будинку знайшли отвір довжиною близько 60 сантиметрів, що проходить у стелю.

Як розповіла ведуча програми "Схеми" Наталя Седлецька, поліцейські просто оглянули місце можливого злочину, взяли зразки будівельних матеріалів і поїхали, залишивши речові докази.

Наразі команда нашої програми залишається тут на чергуванні, щоб самотужки стежити за місцем події та збереженням можливих доказів,

– розповіла Наталя Седлецька.

Що відомо про Михайла Ткача: