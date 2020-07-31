Президент Володимир Зеленський до та після свого обрання наголошував, що президентський кортежі залишаться в минулому. Насправді ж нічого не змінилося. Більше того, ані очільник держави, ані його Офіс, ані Держуправління справами не отримають штрафів, адже їхні номерні неможливо знайти в жодній базі.

Про те, як порушують найвищі керівники держави та як вони використовують "несправжні" номери, аби не сплачувати штрафи, мовиться у розслідуванні "Схем", проєкту "Радіо Свобода" та каналу UA:Перший. За словами розслідувачів, як президент так і інші посадовці перевищують допустиму швидкість, перетинають подвійну суцільну та здійснюють повороти у заборонених місцях, створюючи небезпечні ситуації для інших учасників руху. Водночас роблять вони це не тоді, коли поспішають на важливу робочу зустріч, а коли їдуть додому або ж у приватних справах.

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Порушення "по-президентськи"

Як зафіксували журналісти, 10 червня кортеж Зеленського помітили на Новообухівській трасі в Київській області. Рухався він у напрямку тоді ще його заміського маєтку в Іванковичах. І що примітно, швидкість машин була 148 кілометрів за годину. Хоча, відповідно до правил дорожнього руху, допустима швидкість на цій ділянці – 90 кілометрів за годину. Більше того, перше авто з президентського кортежу за допомогою проблискових маяків "розігнало" автомобілі, які їхали з меншою швидкістю.

Таку картину журналісти помічали не раз упродовж червня та липня. Порушував правила дорожнього руху кортеж Зеленського також і в місті. Водночас він має номерні знаки прикриття, тобто їх немає в базі МВС. А це означає, що штрафи за порушення швидкісного режиму не отримує ані сам президент, ані його Офіс президента, ані Державне управління справами.

Так кортеж президента створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Якщо трасу перекрито, де немає інших учасників дорожнього руху, – це одне. А коли автомобіль їде в потоці і там не дотримується безпечної дистанції, на великій швидкості, безумовно, це є порушення навіть для автомобілів, які везуть навіть президента чи прем’єр-міністра,

– зазначив юрист Богдан Глядик.

За його словами, порушення правил дорожнього руху є допустимим лише за виняткових обставин – під час виконання невідкладного якогось завдання. Але це не стосується президента, адже він не переслідує ні злочинців, нікого.

В Офісі Президента, зі свого боку, зазначили, що відомості про діяльність осіб, щодо яких здійснюють державну охорону, належать до державної таємниці. І їхнє розголошення створює загрозу національній безпеці України. Водночас в ОПУ є відсутньою будь-яка інформація щодо порушень правил дорожнього руху під час пересування кортежу президента України.

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Як рухається кортеж Зеленського дорогами України / Cкриншоти

Порушує не лише Зеленський

Журналісти зафіксували порушення дорожнього руху також з боку керівників Офісу Президента – голови Андрія Єрмака, першого заступника Кирила Тимошенка та помічника Зеленського Сергія Шефіра. Крім того, і їхні елітні авто мають номерні знаки прикриття. А кілька місяців тому Mercedes Єрмака взагалі мав інший номер (хоча він також був "номером прикриття") і їздив смугами громадського транспорту.

"Схеми" усім трьом надіслали запити з питаннями: на яких підставах їхні приватні автомобілі обладнано оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття. На це Шефір коротко зазначив, що питання забезпечення безпеки, які делеговано правоохоронним органам, він не коментує. А в ОПУ повідомили, що у них немає інформації щодо користування керівництвом Офісу так званими "номерами прикриття".

Також журналістам вдалося зафіксувати, що номерні знаки прикриття використовують прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Водночас авто з такими знаками користується й охоронець Авакова, який супроводжує його майже на всіх публічних заходах.

Для прикладу, авто, яким користується секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, обладнано спецсигналами, але має номери, зареєстровані на апарат РНБО. Відтак, воно не звільняється від відповідальності після появи на дорогах нових радарів.

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Автомобілі зі спецномерами українськимх високопосадовців і машина Данілова зі звичайними / Cкриншоти

А як щодо колишніх

Почуваються привілейовано на дорогах і представники минулої влади. Наприклад, Арсеній Яценюк уже чотири роки як залишив посаду прем’єр-міністра, а ще й досі використовує авто, обладнані спецзасобами та номерними знаками прикриття.

Користуються такими привілеями і колишній голова СБУ Василь Грицак і п’ятий президент Петро Порошенко. Крім того, номери прикриття помітили і в депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса.

Не гребують користуватися номерами прикриття й інші політики / Cкриншоти

Хто має право користуватися номерами прикриття

Використання таких номерів – офіційно їх називають ідентифікованими (поміченими) або несправжніми (імітаційними) засобами – зазвичай у повсякденній діяльності не передбачено, тільки у випадках, коли виконуються слідчі або оперативно-розшукові дії.

Якщо говорити про номери прикриття, їх можуть використовувати або Управління державної охорони, або в межах кримінального провадження при проведенні негласних слідчих розшукових дій,

– пояснює юрист Богдан Глядик.

Право ж на державну охорону мають президент, члени його сім’ї, голова Верховної Ради, прем’єр-міністр, голова Верховного суду, голова Конституційного суду. Звернутися за державною охороною в окремих випадках можуть народні депутати та члени Кабміну – якщо є реальна загроза їхньому життю та здоров’ю.

Натомість керівник Офісу президента Єрмак, його заступник Тимошенко і перший помічник президента Шефір, згідно із законом, не є охоронюваними особами.

Деяким посадовцям державна охорона – а значить, і можливість їздити на номерах "прикриття" – справді передбачена законом. Але, як зафіксували "Схеми", насправді ними користується набагато ширше коло політиків і представників влади. І механізм погодження на використання таких номерів – непрозорий,

– підсумовують журналісти "Схем".

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