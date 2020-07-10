Державна резиденція в Конча-Заспі, в яку переїхав з родиною Володимир Зеленський, підпорядковується Державному управлінню справами. Ця структура обходиться українцям в 2,5 мільярда гривень на рік.

Те, що управляння досі не ліквідоване – теж велика претензія до президента. Про це в прямому ефірі 24 каналу зазначив журналіст Дмитро Гнап.

Деталі Зеленський продав свій будинок та переїхав на державну резиденцію в Конча-Заспу

Він розповів, що скандально відоме Державне управління справами (ДУС) не лише обслуговує резиденції.

В підпорядкуванні ДУС також є:

готелі,

санаторії,

концертні колективи,

свій власний ЖЕК,

будівелька компанія,

свій лікеро-горілчаний завод,

закриті садочки та лікарні.

Гнап наголосив – це все утримується коштом українців.

"Розумієте, ми з вами платимо за розлив фірмової горілки, яка десь невідомо як продається, за закриті санаторії та садочки, спеціалізований ЖЕК, за кілька закритих медичних установ – "Феофанія" та Печерсьтка поліклініка №1 – які тільки для можновладців. Все це ми оплачуємо своїм коштом і все це Зеленський зберіг", – сказав Гнап.

На його думку, все це відіб'ється на рейтингу Зеленського, адже, фактично, він наби обдурив своїх виборців. Будучи кандидатом в президенти, він обіцяв не пересуватися кортежами, продати парк літаків. Проте тепер всім цим користується, і зрештою – переїхав до державної дачі.

"Цим він руйнує головне сподівання – що він буде не таким, як усі", – підсумував Гнап.

Що відомо про переселення Зеленського до Конча-Заспи:

Інформацію про те, що Зеленський продав свою нерухомість в селі Іванковичі , стало відомо на передодні. Він вніс зміни до своєї декларації, вказавши в ній продаж землі та будинку за 13,47 мільйона гривень. Новою власницею цього майна стала Валентина Кісель – дружина народного депутата та заступника голови парламентської фракції "Слуга народу" Юрія Кісєля.

Зеленський продав свою нерухомість в селі Іванковичі Після цього журналісти програми " Схем " помітили, що кортеж президента ввечері їздить до Конча-Заспи. Там же помітили і автомобіль, який належать Олені Зеленській – дружині президента.

Схем Раніше в інтерв'ю Володимир Зеленський зазначав, що не бачить сесну в таких резиденціях.

Дивіться відео: Гнап про переїзд Зеленського