Государственная резиденция в Конча-Заспе, в которую переехал с семьей Владимир Зеленский, подчиняется Государственному управлению делами. Эта структура обходится украинцам в 2,5 миллиарда гривен в год.

То, что управление до сих пор не ликвидировано – тоже большая претензия к президенту. Об этом в прямом эфире 24 канала отметил журналист Дмитрий Гнап.

Детали Зеленский продал свой дом и переехал в государственную резиденцию в Конча-Заспу

Он рассказал, что скандально известное Государственное управление делами (ГУД) не только обслуживает резиденции.

В подчинении ГУД также:

гостиницы,

санатории,

концертные коллективы,

свой собственный ЖЭК,

строительная компания,

свой ликеро-водочный завод,

закрытые сады и больницы.

Гнап отметил – это все содержится за счет украинцев.

"Понимаете, мы с вами платим за разлив фирменной водки, которая где-то неизвестно как продается, за закрытые санатории и садики, специализированный ЖЭК, за несколько закрытых медицинских учреждений – "Феофания" и Печерская поликлиника №1 – которые только для чиновников. Все это мы оплачиваем за свой счет и все это Зеленский сохранил", – сказал Гнап.

По его мнению, все это отразится на рейтинге Зеленского, ведь фактически он обманул своих избирателей. Будучи кандидатом в президенты, он обещал не передвигаться на кортежах, продать парк самолетов. Однако теперь всем этим пользуется, и наконец – переехал в государственную дачу.

"Этим он разрушает главное ожидание – что он будет не таким, как все", – подытожил Гнап.

Что известно о переселении Зеленского в Конча-Заспу:

Информация о том, что Зеленский продал свою недвижимость в селе Иванковичи, стала известна накануне. Он внес изменения в свою декларацию, указав в ней продажу земли и дома за 13,47 миллиона гривен. Новой владелицей этого имущества стала Валентина Кисель – жена народного депутата и заместителя председателя парламентской фракции "Слуга народа" Юрия Киселя.

После этого журналисты программы "Схемы" заметили, что кортеж президента вечером ездит в Конча-Заспу. Там же заметили и автомобиль, который принадлежат Елене Зеленской – жене президента.

Ранее в интервью Владимир Зеленский отмечал, что не видит смысла в таких резиденциях.

Смотрите видео: Гнап о переезде Зеленского