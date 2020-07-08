Владимир Зеленский внес изменения в свою декларацию. Президент Украины указал продажу недвижимости на 13,47 миллиона гривен.

Продал имущество Владимир Зеленский 2 июля, о чем 8 июля указал в изменениях в своей декларации. За земельный участок он получил 1 миллион 356 тысяч гривен. За недвижимое имущество – еще 12 миллионов 114 тысяч гривен, пишет 24 канал.

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Кто купил имущество

Покупательницей в обоих случаях выступила Валентина Дмитриевна Кисель. Человек с таким же именем и фамилией является женой народного депутата от "Слуги народа" и заместителя председателя одноименной парламентской фракции Юрия Киселя. В парламент он попал по партийным спискам "Слуги народа" (был под 43-м номером). До этого был руководителем строительной компании "Биант" и ООО "Растро", которое занимается производством бетона. Ранее был начальником производственных цехов в "Кривбассстройиндустрии". Жил в Кривом Роге.

Что именно продал Зеленский

Стоит отметить, что в изменениях в декларации не указано, какое именно имущество продал Зеленский. При этом в декларации за 2019 год у него только один земельный участок и дом на нем. Речь идет о недвижимости в селе Иванковичи вблизи Киева. В декларации Зеленский указал, что в 2008 году приобрел дом на 353,5 квадратных метров за 815 тысяч гривен. В следующем году он выкупил и земельный участок под ним площадью в 1,2 тысячи квадратных метров за 702 тысячи гривен.

Недвижимость Зеленского

Стоит добавить, что Владимиру Зеленскому принадлежит квартира в Киеве площадью 131,9 квадратных метра. Еще две квартиры на 254.5 и 198,6 метра квадратных у него в общей собственности с Сергеем Шефиром. Еще несколькими объектами недвижимости владеет Елена Зеленская. При этом семья Зеленских арендует еще одну квартиру в столице на 91,9 метра квадратных.