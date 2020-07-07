Владимир Зеленский заявил, что нарушил закон, не задекларировав изменения в имущественном состоянии. Об этом он сообщил и НАПК. Президент готов понести наказание.

Признание Зеленского о нарушении закона

В 2019 году Владимир Зеленский не внес в декларацию данные об изменениях в имущественном состоянии, сообщили в телеграме Офиса Президента.

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Президент лично проинформировал Национальное агентство по предотвращению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии,

– говорится в сообщении.

Зеленский отмечает, что все украинцы – равны перед законом. Поэтому он готов нести ответственность за нарушение в соответствии с действующим законодательством.

О чем идет речь

В 2019 году семья Зеленского получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 миллиона гривен и приобрела ОВГЗ на 5,2 миллиона гривен.

Стоимость облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. В этом случае нужно было сообщить об изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.

Однако информация в реестр от Зеленского не поступила. В Офисе Президента не объяснили, почему он не задекларировал изменения.