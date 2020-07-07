Зеленский признался, что нарушил закон, и заявил на себя в НАПК
Владимир Зеленский заявил, что нарушил закон, не задекларировав изменения в имущественном состоянии. Об этом он сообщил и НАПК. Президент готов понести наказание.
Признание Зеленского о нарушении закона
В 2019 году Владимир Зеленский не внес в декларацию данные об изменениях в имущественном состоянии, сообщили в телеграме Офиса Президента.
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Президент лично проинформировал Национальное агентство по предотвращению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии,
– говорится в сообщении.
Зеленский отмечает, что все украинцы – равны перед законом. Поэтому он готов нести ответственность за нарушение в соответствии с действующим законодательством.
О чем идет речь
В 2019 году семья Зеленского получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 миллиона гривен и приобрела ОВГЗ на 5,2 миллиона гривен.
Стоимость облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. В этом случае нужно было сообщить об изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.
Однако информация в реестр от Зеленского не поступила. В Офисе Президента не объяснили, почему он не задекларировал изменения.
Что такое облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ)?Государственные ценные бумаги, размещаемые только на внутреннем рынке. ОВГЗ подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.