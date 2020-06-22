Зеленский согласился заплатить штраф за нарушение карантина в Хмельницком
Президент Украины Владимир Зеленский согласился оплатить штраф, который будет наложен на него из-за нарушения условия карантина в Хмельницком. Кроме того, он согласился заплатить штраф и за кафе, где это произошло.
Сообщение о согласии оплатить штраф Зеленским опубликовал Офис Президента на странице в фейсбук.
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В случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины,
– заявил Зеленский.
В тексте также указано, что "безотносительно к решению, которое примет суд, Президент Владимир Зеленский заплатит сумму, равнозначную сумму штрафа за нарушение карантина". Напомним, она составляет от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен для граждан, и он 34 тысяч гривен до 170 тысяч гривен для чиновников
Кроме того, Зеленский согласился заплатить и штраф, который наложили на владельца кафе.
"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, соотносится с суммой штрафа", – отметил Владимир Зеленский.
Нарушение Зеленским карантина в Хмельницком: коротко
- 3 июня во время визита на Хмельнитчину Владимир Зеленский с делегацией посетили кафе. Хотя работа общепита после карантина должна была начаться только с 5 июня, а принимать посетителей можно только на улице.
- Вместе с Зеленский тогда были руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
- Суд в Хмельницком 19 июня решил оштрафовать всех чиновников, кроме Президента Владимира Зеленского за нарушение карантина в местном кафе. Оштрафовали также и владельца заведения Андрея Мельниченко.
- О штрафе для Владимира Зеленского – суд принял решение обратиться в Верховный суд за разъяснениями из-за иммунитета главы государства. Однако иммунитет действует только на время полномочий и освобождает президента от уголовной ответственности. Впрочем там ничего не говорится об административной ответственности. Дело Владимира Зеленского является именно административным. Поэтому здесь и возникли недоразумения.