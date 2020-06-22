Президент Украины Владимир Зеленский согласился оплатить штраф, который будет наложен на него из-за нарушения условия карантина в Хмельницком. Кроме того, он согласился заплатить штраф и за кафе, где это произошло.

Сообщение о согласии оплатить штраф Зеленским опубликовал Офис Президента на странице в фейсбук.

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В случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины,

– заявил Зеленский.

В тексте также указано, что "безотносительно к решению, которое примет суд, Президент Владимир Зеленский заплатит сумму, равнозначную сумму штрафа за нарушение карантина". Напомним, она составляет от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен для граждан, и он 34 тысяч гривен до 170 тысяч гривен для чиновников

Кроме того, Зеленский согласился заплатить и штраф, который наложили на владельца кафе.

"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, соотносится с суммой штрафа", – отметил Владимир Зеленский.

Нарушение Зеленским карантина в Хмельницком: коротко