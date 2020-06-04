Зеленский нарушил карантин в кафе: грозит ли штраф президенту
Президент Зеленский 3 июня с рабочим визитом побывал в Хмельницком. Там он успел наведаться в кафе. И хотя пока в Украине действует карантинное ограничение, согласно которому, кафе могут принимать посетителей только на летних террасах, президент и его компания пренебрегли этими правилами. За нарушение карантина глава государства может даже оплатить штраф.
Компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос. В этом убедил журналистов заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Видео с комментарием Геращенко появилось на телеграмм-канале PavlovskyNews.
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Полиции не впервые штрафовать президента. Он уже платил штраф весной 2019 года, когда нарушил тайну голосования,
– коротко заметил он.
Геращенко напомнил: штраф за нарушение карантинных требований составляет 17 тысяч гривен. Вместе с тем заместитель главы МВД поспешил уточнить: виноват именно президент – надо разобраться из контекста этой ситуации.
Обратите внимание! Посещение кафе и ресторанов внутри заведения украинцам позволят с очередной волной ослабления – 5 июня. Сейчас в Украине при соблюдении целого ряда правил можно посещать только летние площадки заведений общественного питания.
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Что известно о нарушении Зеленским карантина:
- Зеленский выпил кофе в кафе Хмельницкого 3 июня, когда находился в городе с рабочим визитом.
- Кроме того, что заведение разрешило главе государства посидеть внутри, с Зеленским за одним столиком присели еще около 6 человек. Среди них был глава его Офиса Андрей Ермак.
- В кадр попал и главный санитарный врач Виктор Ляшко, однако он к компании за столиком не присоединился, стоял в стороне. Заметим, что он имел полноценное право выписать штраф кофейне, нарушившей правила.
- В самой кофейне уверяют, что посетителей в помещение не пускают, а президента пропустили, потому что "есть нормы культуры". Мол, держать президента на пороге было бы неприемлемо: "на улице шел дождь, а чиновники не имели куда деваться".