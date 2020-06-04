Президент Зеленский 3 июня с рабочим визитом побывал в Хмельницком. Там он успел наведаться в кафе. И хотя пока в Украине действует карантинное ограничение, согласно которому, кафе могут принимать посетителей только на летних террасах, президент и его компания пренебрегли этими правилами. За нарушение карантина глава государства может даже оплатить штраф.

Компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос. В этом убедил журналистов заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Видео с комментарием Геращенко появилось на телеграмм-канале PavlovskyNews.

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Полиции не впервые штрафовать президента. Он уже платил штраф весной 2019 года, когда нарушил тайну голосования,

– коротко заметил он.

Геращенко напомнил: штраф за нарушение карантинных требований составляет 17 тысяч гривен. Вместе с тем заместитель главы МВД поспешил уточнить: виноват именно президент – надо разобраться из контекста этой ситуации.

Обратите внимание! Посещение кафе и ресторанов внутри заведения украинцам позволят с очередной волной ослабления – 5 июня. Сейчас в Украине при соблюдении целого ряда правил можно посещать только летние площадки заведений общественного питания.



Какие ослабления карантина наступят уже с 5 июня / Инфографика 24 канала

Что известно о нарушении Зеленским карантина: