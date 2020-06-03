Зеленский побывал в Хмельницком и посмаковал кофе в местном кафе. Правда, действующий карантин запрещает заведениям питания принимать клиентов внутри, поэтому, для президента сделали изрядное исключение.

Очевидно, у Зеленского не видят в таких посещениях нарушения. Фото и отзывом о вкусном напитке в местной кофейне поделились на странице Офиса Президента в Фейсбуке.

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Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, оправимся потихоньку от коронавирусной эпидемии, – поделился впечатлением Владимир Зеленский.

Зеленский в кофейне: в чем проблема

Посещение кафе и ресторанов внутри заведения украинцам позволят с очередной волной ослабления – 5 июня. Сейчас в Украине из-за соблюдения целого ряда правил можно посещать только летние площадки заведений общественного питания. Как видно из фото, Зеленский находится внутри помещения.

Кроме того, даже на террасах разрешено сидеть лишь четырем лицам за одним столиком. На фото, опять же, больше человек и они сидят вплотную друг к другу.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко тоже засветил свое присутствие в кафе. Однако он сел не за общим столом, а у барной стойки. Отметим, он имел полное право выписать штраф за работу кофейни с нарушением.

В комментариях пользователи въедливо отмечают, что в этом есть вся суть украинского карантина.

Кофейня, в которой побывал Зеленский с командой, тоже похвасталась этим визитом на своей странице в инстаграме. Всех остальных желающих попробовать разрекламированный президентом кофе приглашают в заведения только с 5 июня.

Как видно из видео, которое опубликовала кофейня, внутри заведения находился целая толпа людей, большинство из которых были без масок и не придерживалась рекомендованной МЗ дистанции.

Какие ослабления карантина наступят уже с 5 июня / Инфографика 24 канала