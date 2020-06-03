Зеленський побував у Хмельницькому і посмакував кавою у місцевому кафе. Щоправда, чинний карантин забороняє закладам харчування приймати клієнтів усередині, тож, для президента зробили неабиякий виняток.

Вочевидь, у Зеленського не вбачають у таких відвідинах порушення. Фото і відгуком про смачний напій у місцевій кав'ярні поділилися на сторінці Офісу Президента у фейсбуці.

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Крута кава у Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, оговтуємося потихеньку від коронавірусної епідемії, – поділився враженням Володимир Зеленський.

Зеленський у кав'ярні: в чому проблема

Відвідування кафе і ресторанів усередині закладу українцям дозволять із черговою хвилею послаблення – 5 червня. Наразі в Україні за дотриманням цілої низки правил можна відвідувати лише літні майданчики закладів громадського харчування. Як видно з фото, Зеленський перебуває усередині приміщення.

Окрім того, навіть на терасах дозволено сидіти лише чотирьом особам за одним столиком. На фото, знову ж таки, більше осіб і вони сидять впритул один до одного.

Головний санлікар України Віктор Ляшко теж засвітив свою присутність у кав'ярні. Однак він сів не за загальним столом, а біля барної стійки. Зазначимо, він мав повне право виписати штраф за роботу кав'ярні із порушенням.

У коментарях користувачі в'їдливо зазначають, що у тому є вся суть українського карантину: комусь дозволено, а комусь – ні.

Кав'ярня, у якій побував Зеленський із командою, теж похвалилася цим візитом на своїй сторінці в інстаграмі. Усіх інших охочих спробувати розрекламованої президентом кави, запрошують до закладу лише з 5 червня.

Як видно з відео, яке опублікувала кав'ярня, усередині закладу перебував цілий натовп людей, більшість з яких була без масок і не дотримувалася рекомендованої МОЗ дистанції.

Які послаблення карантину настануть вже з 5 червня / Інфографіка 24 каналу