Володимир Зеленський перебуває із робочим візитом на Хмельниччині, де вже встиг поспілкуватися із місцевими підприємцями. Ті поскаржилися на проблеми зі своїми кредитами в "Укрексімбанку", і глава держави вирішив особисто втрутитися і подзвонив голові банку.

Подзвонив Зеленський до голови правління банку Євгена Мецгера прямо після того, як почув скарги підприємців. Момент дзвінка потрапив на трансляцію зустрічі, яку опублікував Офіс Президента на своїй сторінці у фейсбуці.

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Чому Зеленський дзвонив Мецгеру

Представник хмельницького виробника килимів "Карат" поскаржився, що не може відтермінувати погашення кредиту в "Укрексімбанку". Проблеми виникли не лише у нього, а й у інших бізнесменів: декілька людей на зустрічі почали скаржитися на те, що їм не хочуть допомогти у скрутній ситуації карантинних обмежень.

Люди просили відтермінувати тіло кредиту, підтримуючи, що відсотки вони оплачують завжди. Відтак Зеленський подзвонив до Мецгера, який попросив скерувати людей до регіонального представника Тетяни Лундишевої. Однак людей на зустрічі це не заспокоїло. Вони зазначили, що це не проблема із регіональними філіями та у декілька голосів підкреслили, що її важливо вирішити саме на центральному рівні.

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Тоді Зеленський подзвинив ще раз Євгену Мецгеру і доніс ці міркування підприємців. Він наполіг, щоб в "Укрексімбанку" розглянули питання загалом по Україні, а не в якійсь конкретній області та допомогли з відтермінуванням погашення кредиту на час карантину.

Це питання не в одній компанії, тут сидять різні підприємці. Значить, це відбувається у вас по всій країні. Воно (питання із кредитами – 24 канал) по мобільному телефону не вирішується. Зробіть таке рішення, щоб люди могли погашати через рік,

– попросив Зеленський.

До чого вдалося чи не вдалося домовитися голові держави із Мецгером, наразі невідомо. Підкреслимо, що Зеленський у своїх зверненнях неодноразово зазначав, що держава має допомагати малому і середньому бізнесу пережити "коронавірусну кризу". Для цього зокрема уряд розробив програму підтримки українських підприємців, а з державного бюджету на 2020 рік було викроєно так званий Фонд боротьби з COVID-19.

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