Найближчим часом в Кабінеті Міністрів України може з’явитися посада віцепрем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК). Він передусім координуватиме роботу декількох підприємств.

Що говорить президент Зеленський про нову посаду

Під час візиту на Хмельниччину Зеленський розповів, що дав відповідне доручення минулого тижня (25 – 31 травня). За його словами, зараз підбирають кадри. Про це повідомляє РБК-Україна.

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А наступного тижня (8 – 14 червня) на базі РНБО буде створено комісію/Туди також входитиме і Зеленський. Президент додав, що мають прийти люди вже зі стратегією.

"У нас буде не просто міністр оборонно-промислової політики, у нас буде віце-прем'єр з ОПК і з промисловості. Оскільки він повинен мати не тільки свою вертикаль як міністр, а координувати кілька підприємств. Тому ми розуміємо, що це велика проблеми. Ми її зрозуміли, на жаль, через деякий час", – зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що загалом багато проблем було, зокрема і війна, і коронавірус. Водночас він запевнив, що це питання українська влада вирішить.

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Детальніше про посаду віцепрем'єра з питань ОПК

Про необхідність створення такої посади в середині травня заявив секретар РНБО Олексій Данілов. На цьому питанні він наголосив у контексті обговорення реформування держконцерну Укроборонпром.

Він підкреслив, що нині можна говорити про недостатнє розуміння з боку окремих урядовців необхідності виконання рішень про реформу Укроборонпрому. Це стосується, зокрема, й створення органу центральної влади, який відповідав би за:

державну військово-промислову політику;

управління в оборонно-промисловому комплексі.

Водночас Данілов привітав ініціативу реформування Укроборонпрому. Але наголосив, що основну роль у цьому процесі має виконувати Кабінет Міністрів України. Йому ж і підпорядковується держконцерн.

Наприкінці травня Данілов презентував концепцію реформи оборонно-промислового комплексу.

Що відбудеться на першому етапі цієї реформи

Буде створено профільне міністерство. Воно відповідатиме за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики.

Воно відповідатиме за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики. Запровадять посаду віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку стратегічних технологій і інновацій. Посадовець передусім займатиметься питанням реформування ОПК і розвитку космічної галузі.

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На другому етапі вирішуватимуть питання щодо організаційно-правової форми роботи підприємств, які входять до складу Укроборонпрому.