В Україні з'явиться нове міністерство: чим воно займатиметься
В Україні планують створити нове міністерство. Відповідатиме відомство за формування та реалізацію державної військово-промислової політики. Відбудеться це у межах реформування оборонно-промислового комплексу.
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Про це стало відомим за підсумками наради в РНБО щодо актуальних питань розвитку оборонно-промислового комплексу. Провів захід секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Про це повідомляє пресслужба РНБО.
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Під час наради Данілов презентував спільну позицію РНБО України та Офісу Президента щодо:
- процесу реформування оборонно-промислового комплексу України (ОПК),
- розробки відповідних довгострокових та середньострокових документів оборонного планування
Документ отримав назву "Шляхи оптимізації управлінських функцій у рамках формування та реалізації військово-промислової політики".
За його словами, ця реформа має стати наймасштабнішою за останні десять років.
Кардинальна зміна підходів до управління ОПК має розв’язати насамперед проблему недостатнього рівня координації суб’єктів військово-промислової політики. Зокрема, відсутності профільного координуючого органу. Крім того, вона має запровадити системний підхід до розвитку цієї сфери,
– підкреслив Данілов.
Що відбудеться на першому етапі цієї реформи
- Буде створено профільне міністерство. Воно відповідатиме за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики.
- Запровадять посаду віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку стратегічних технологій і інновацій. Посадовець передусім займатиметься питанням реформування ОПК і розвитку космічної галузі.
На другому етапі вирішуватимуть питання щодо організаційно-правової форми роботи підприємств, які входять до складу Укроборонпрому.
Данілов також наголосив, що підприємства ОПК мають насамперед сконцентруватися на забезпеченні армії сучасними високотехнологічним озброєнням і технікою. Це, зі свого боку, дозволить ефективно реагувати на сучасні виклики.
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Хто ще брав участь у нараді
- Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарств Світлана Панаіотіді.
- Заступник Керівника Офісу Президента Роман Машовець.
- Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.
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