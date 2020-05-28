В Україні з'явиться нове міністерство: чим воно займатиметься

В Україні планують створити нове міністерство. Відповідатиме відомство за формування та реалізацію державної військово-промислової політики. Відбудеться це у межах реформування оборонно-промислового комплексу.

В Україні створять Міністерство з питань оборонно-промислової політики: що відомо

Про це стало відомим за підсумками наради в РНБО щодо актуальних питань розвитку оборонно-промислового комплексу. Провів захід секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

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Під час наради Данілов презентував спільну позицію РНБО України та Офісу Президента щодо:

процесу реформування оборонно-промислового комплексу України (ОПК),

розробки відповідних довгострокових та середньострокових документів оборонного планування

Документ отримав назву "Шляхи оптимізації управлінських функцій у рамках формування та реалізації військово-промислової політики".

За його словами, ця реформа має стати наймасштабнішою за останні десять років.

Кардинальна зміна підходів до управління ОПК має розв’язати насамперед проблему недостатнього рівня координації суб’єктів військово-промислової політики. Зокрема, відсутності профільного координуючого органу. Крім того, вона має запровадити системний підхід до розвитку цієї сфери,

– підкреслив Данілов.

Що відбудеться на першому етапі цієї реформи

Буде створено профільне міністерство. Воно відповідатиме за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики.

Запровадять посаду віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку стратегічних технологій і інновацій. Посадовець передусім займатиметься питанням реформування ОПК і розвитку космічної галузі.

На другому етапі вирішуватимуть питання щодо організаційно-правової форми роботи підприємств, які входять до складу Укроборонпрому.

Данілов також наголосив, що підприємства ОПК мають насамперед сконцентруватися на забезпеченні армії сучасними високотехнологічним озброєнням і технікою. Це, зі свого боку, дозволить ефективно реагувати на сучасні виклики.

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Хто ще брав участь у нараді