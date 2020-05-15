Секретар РНБО висловився за створення нової посади в уряді: деталі

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про необхідність створення посади віцепрем'єра з питань оборонно-промислового комплексу. На цьому він наголосив у контексті обговорення реформування держконцерну Укроборнпром.

Нині можна говорити про недостатнє розуміння окремих урядовців необхідності виконання рішень про реформу Укроборонпрому, заявив Олексій Данілов під час наради з керівництво держконцерну. Про це повідомляє РНБО.

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Зокрема, це стосується створення органу центральної влади, який відповідав би за державну військово-промислову політику та управління в оборонно-промисловому комплексі,

– сказав секретар РНБО.

Він привітав ініціативу реформування Укроборонпрому, але наголосив, що основну роль у цьому процесі має виконувати Кабінет Міністрів України. Йому ж і підпорядковується держконцерн.

Олексій Данілов також заявив, що потрібно провести всебічний аналіз роботи кожного підприємства держконцерну. Усе для того, щоб визначити його потенціал забезпечувати Збройні сили України.

"Потрібно оцінити потенціал та перспективи кожного підприємства. Слід визначити, хто може бути їхніми партнерами у ситуації, що склалася на світовому ринку озброєнь та військової техніки", – пояснив Данілов.

Що відомо про реформування Укроборонпрому?Передовсім реформа стосується структури керівництва концерну – її хочуть докорінно змінити. Для цього Укроборонпром планують поділити на 6 холдингів за різними галузями.



Нові держкорпорації працюватимуть за такими напрямками: ракетобудування, авіаційний, авіаремонтний, бронетанковий, радарні та морські системи. Надалі ж сам концерн ліквідують.