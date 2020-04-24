Ліквідація Укроборонпрому: Найєм розповів про стан реформи

Держконцерн "Укроборонпром" планують ліквідувати, а натомість створити галузеві корпорації. Про стан реформи та хто її підтримує – читайте далі.

Коли кажуть про ліквідацію Укроборонпрому, насправді мова йде про його перетворення в компанію, яка складатиметься із 6 корпорацій. Про це в ефірі програми "Гуд найт Юкрейт" на 24 каналі сказав заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм.

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За його словами, у теперішньому вигляді Укроборонпром є неефективним. Зараз же план реформ повністю затвердили в Наглядовій раді концерну та презентували уряду. Головна мета реформи – створити галузеві корпорації, які будуть спеціалізуватися на конкретному продукті:

ракетобудуванні,

ракетному ремонті,

авіабудуванні,

авіаремонті,

бронетанковому дивізіоні,

радіолокації.

Він зазначив, що реформи неможливі без рішення уряду. Зараз редакція закону перебуває на розгляді у Верховній Раді. Комітет співпрацює з Укроборонпромом та повністю підтримує ці зміни.

Ми розробили всі законодавчі ініціативи, повністю готові кадрово та за ресурсами. Ми розробили всі стратегії, зараз їх погоджують із конкретними підприємствами, оскільки ці компанії мають виникнути на їхній базі. Ми лише чекаємо прийняття цих законопроєктів,

– повідомив Найєм.

Він також сподівається, що необхідні закони затвердять у 2020 році. Без них термін створення корпорацій складе приблизно 2,5 років.

Увага! Реформи в Укроборонпромі неможливі без ухвалення змін до Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" і прийняття нового Закону України "Про корпоратизацію підприємств ОПК".

У чому полягає новий закон про Укроборонпром?Суть нового закону полягає у тому, що структуру "Укроборонпром" повністю ліквідують. Натомість створять нове державне агентство при Кабінеті міністрів, яке не виконуватиме регуляторних функцій. Тобто підприємства, які входять до концерну не зможуть самі продавати своє озброєння як Збройним силам України, так і на експорт.



Також у новому законі принципово те, що знімається із закупівель гриф секретності. Тобто якщо раніше всі закупівлі і ціни було засекречено, то тепер це хочуть прибрати. Виключенням будуть лише нові українські розробки, в яких розкриття характеристик можуть зіграти на руку ворогу.