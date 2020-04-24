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      Ликвидация Укроборонпрома: Найем рассказал о состоянии реформы

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      Госконцерн "Укроборонпром" планируют ликвидировать, а взамен создать отраслевые корпорации. О состоянии реформы и кто ее поддерживает – читайте дальше.

      Когда говорят о ликвидации Укроборонпрома, на самом деле речь идет о его преобразовании в компанию, которая будет состоять из 6 корпораций. Об этом в эфире программы "Гуд найт Юкрейт" на 24 канале сказал заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем.

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      По его словам, в нынешнем виде Укроборонпром является неэффективным. Сейчас же план реформ полностью утвердили в Наблюдательном совете концерна и представили правительству. Главная цель реформы – создать отраслевые корпорации, которые будут специализироваться на конкретном продукте:

      • ракетостроении,
      • ракетном ремонте,
      • авиастроении,
      • авиаремонте,
      • бронетанковом дивизионе,
      • радиолокации.

      Он отметил, что реформы невозможны без решения правительства. Сейчас редакция закона находится на рассмотрении в Верховной Раде. Комитет сотрудничает с Укроборонпромом и полностью поддерживает эти изменения.

      Мы разработали все законодательные инициативы, полностью готовы кадрово и по ресурсам. Мы разработали все стратегии, сейчас их согласовывают с конкретными предприятиями, поскольку эти компании имеют возникнуть на их базе. Мы только ждем принятия этих законопроектов,
      – сообщил Найем.

      Он также надеется, что необходимые законы утвердят в 2020 году. Без них срок создания корпораций составит примерно 2,5 лет.

      Внимание! Реформы в Укроборонпроме невозможны без принятия изменений к Закону Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и принятия нового Закона Украины "О корпоратизации предприятий ОПК".

      В чем заключается новый закон об Укроборонпроме?
      Суть нового закона заключается в том, что структуру "Укроборонпром" полностью ликвидируют. Однако создадут новое государственное агентство при Кабинете министров, которое не будет выполнять регуляторных функций. То есть предприятия, входящие в концерн не смогут сами продавать свое вооружение как Вооруженным силам Украины, так и на экспорт.

      Также в новом законе принципиально то, что снимается с закупок гриф секретности. То есть если раньше все закупки и цены было засекречены, то теперь это хотят убрать. Исключением будут лишь новые украинские разработки, в которых раскрытие характеристик могут сыграть на руку врагу.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости политики Новости Украины Оружие Реформы Укроборонпром Мустафа Найем
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