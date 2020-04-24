Ликвидация Укроборонпрома: Найем рассказал о состоянии реформы
Госконцерн "Укроборонпром" планируют ликвидировать, а взамен создать отраслевые корпорации. О состоянии реформы и кто ее поддерживает – читайте дальше.
Когда говорят о ликвидации Укроборонпрома, на самом деле речь идет о его преобразовании в компанию, которая будет состоять из 6 корпораций. Об этом в эфире программы "Гуд найт Юкрейт" на 24 канале сказал заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем.
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По его словам, в нынешнем виде Укроборонпром является неэффективным. Сейчас же план реформ полностью утвердили в Наблюдательном совете концерна и представили правительству. Главная цель реформы – создать отраслевые корпорации, которые будут специализироваться на конкретном продукте:
- ракетостроении,
- ракетном ремонте,
- авиастроении,
- авиаремонте,
- бронетанковом дивизионе,
- радиолокации.
Он отметил, что реформы невозможны без решения правительства. Сейчас редакция закона находится на рассмотрении в Верховной Раде. Комитет сотрудничает с Укроборонпромом и полностью поддерживает эти изменения.
Мы разработали все законодательные инициативы, полностью готовы кадрово и по ресурсам. Мы разработали все стратегии, сейчас их согласовывают с конкретными предприятиями, поскольку эти компании имеют возникнуть на их базе. Мы только ждем принятия этих законопроектов,
– сообщил Найем.
Он также надеется, что необходимые законы утвердят в 2020 году. Без них срок создания корпораций составит примерно 2,5 лет.
Внимание! Реформы в Укроборонпроме невозможны без принятия изменений к Закону Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и принятия нового Закона Украины "О корпоратизации предприятий ОПК".
В чем заключается новый закон об Укроборонпроме?
Суть нового закона заключается в том, что структуру "Укроборонпром" полностью ликвидируют. Однако создадут новое государственное агентство при Кабинете министров, которое не будет выполнять регуляторных функций. То есть предприятия, входящие в концерн не смогут сами продавать свое вооружение как Вооруженным силам Украины, так и на экспорт.
Также в новом законе принципиально то, что снимается с закупок гриф секретности. То есть если раньше все закупки и цены было засекречены, то теперь это хотят убрать. Исключением будут лишь новые украинские разработки, в которых раскрытие характеристик могут сыграть на руку врагу.