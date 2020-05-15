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Секретарь СНБО высказался за создание новой должности в правительстве: детали

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Данилов поддерживает создание должности вице-премьера по реформам
Данилов поддерживает создание должности вице-премьера по реформам / censor.net.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о необходимости создания должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Об этом он заявил в контексте обсуждения реформирования госконцерна Укроборонпром.

Сейчас можно говорить о недостаточном понимании отдельных чиновников необходимости выполнения решений о реформе Укроборонпрома, заявил Алексей Данилов во время совещания с руководством госконцерна. Об этом сообщает СНБО.

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В частности, это касается создания органа центральной власти, который отвечал бы за государственную военно-промышленную политику и управление в оборонно-промышленном комплексе,
– сказал секретарь СНБО.

Он приветствовал инициативу реформирования Укроборонпрома, но подчеркнул, что основную роль в этом процессе должен выполнять Кабинет Министров Украины. Ему же и подчиняется госконцерн.

Алексей Данилов также заявил, что нужно провести всесторонний анализ работы каждого предприятия госконцерна. Все для того, чтобы определить его потенциал обеспечивать Вооруженные силы Украины.

"Нужно оценить потенциал и перспективы каждого предприятия. Следует определить, кто может быть их партнерами в ситуации, сложившейся на мировом рынке вооружений и военной техники", – пояснил Данилов.

Что известно о реформировании Укроборонпрома?Прежде всего реформа касается структуры руководства концерна – ее хотят в корне изменить. Для этого Укроборонпром планируют поделить на 6 холдингов по различным отраслям.

Новые госкорпорации будут работать по следующим направлениям: ракетостроение, авиационный, авиаремонтный, бронетанковый, радарные и морские системы. В дальнейшем же сам концерн ликвидируют.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Правительство Шмыгаля Алексей Данилов СНБО Укроборонпром Новости политики
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