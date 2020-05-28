В Украине появится новое министерство: чем оно будет заниматься
В Украине планируют создать новое министерство. Ведомство будет отвечать за формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики. Произойдет это в рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса.
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Об этом стало известно по итогам совещания в СНБО по актуальным вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Провел мероприятие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
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Во время совещания Данилов презентовал общую позицию СНБО Украины и офиса Президента относительно:
- процесса реформирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК),
- разработки соответствующих долгосрочных и среднесрочных документов оборонного планирования.
Документ получил название "Пути оптимизации управленческих функций в рамках формирования и реализации военно-промышленной политики".
По его словам, эта реформа должна стать самой масштабной за последние десять лет.
Кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить прежде всего проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики. В частности, отсутствия профильного координирующего органа. Кроме того, она должна внедрить системный подход к развитию этой сферы,
– подчеркнул Данилов.
Что произойдет на первом этапе этой реформы
- Будет создано профильное министерство. Оно будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики.
- Введут должность вице-премьер-министра – министра развития стратегических технологий и инноваций. Чиновник прежде всего будет заниматься вопросом реформирования ОПК и развития космической отрасли.
На втором этапе будут решать вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав Укроборонпрома.
Данилов также отметил, что предприятия ОПК должны прежде всего сконцентрироваться на обеспечении армии современными высокотехнологичным вооружением и техникой. Это, со своей стороны, позволит эффективно реагировать на современные вызовы.
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Кто еще принимал участие в совещании
- Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйств Светлана Панаиотиди.
- Заместитель Руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
- Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.