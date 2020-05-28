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В Украине появится новое министерство: чем оно будет заниматься

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В Украине создадут Министерство по вопросам оборонно-промышленной политики
В Украине создадут Министерство по вопросам оборонно-промышленной политики / Пресс-служба СНБО

В Украине планируют создать новое министерство. Ведомство будет отвечать за формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики. Произойдет это в рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса.

В Украине создадут Министерство по вопросам оборонно-промышленной политики: что известно

Об этом стало известно по итогам совещания в СНБО по актуальным вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Провел мероприятие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Во время совещания Данилов презентовал общую позицию СНБО Украины и офиса Президента относительно:

  • процесса реформирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК),
     
  • разработки соответствующих долгосрочных и среднесрочных документов оборонного планирования.

Документ получил название "Пути оптимизации управленческих функций в рамках формирования и реализации военно-промышленной политики".

По его словам, эта реформа должна стать самой масштабной за последние десять лет.

Кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить прежде всего проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики. В частности, отсутствия профильного координирующего органа. Кроме того, она должна внедрить системный подход к развитию этой сферы,
– подчеркнул Данилов.

Что произойдет на первом этапе этой реформы

  • Будет создано профильное министерство. Оно будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики.
     
  • Введут должность вице-премьер-министра – министра развития стратегических технологий и инноваций. Чиновник прежде всего будет заниматься вопросом реформирования ОПК и развития космической отрасли.

На втором этапе будут решать вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав Укроборонпрома.

Данилов также отметил, что предприятия ОПК должны прежде всего сконцентрироваться на обеспечении армии современными высокотехнологичным вооружением и техникой. Это, со своей стороны, позволит эффективно реагировать на современные вызовы.

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Кто еще принимал участие в совещании

  • Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйств Светлана Панаиотиди.
  • Заместитель Руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
  • Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Данилов СНБО Укроборонпром Новости политики
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