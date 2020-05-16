Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Техніка війни: Витрати на армію у 2020 році. Ліквідація 3 мільйонів протипіхотних мін

- Читать новость на русском
Техніка війни: Витрати на армію у 2020 році. Ліквідація 3 мільйонів протипіхотних мін
/ Скриншот з відео

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Міністерство оборони України розкрило цьогорічні витрати на армію із загального кошторису у 88 мільярдів 950 мільйонів гривень. Зокрема, на закупівлю озброєння та військової техніки, оснащення та обладнання витратять 22,7 мільярда гривень. Україна ліквідувала 3 мільйони протипіхотних мін ПФМ-1 та ПФМ-1С в рамках зобов’язань.

Також у випуску:

За період незалежності України радянські танки нашої армії зазнали несподіваних змін. Особливо активними вони стали від початку агресії Росії у 2014 році. По-перше, досвід реальних бойових дій породив нові модифікації. По-друге, деякі моделі довелося поставити у стрій зі складів зберігання. Докладніше про топові танки України – дивіться на 24 каналі.

Головні новини України:

► Верховна Рада повернула на доопрацювання Законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі". За це проголосувало 236 народних депутатів після того, як на другому читанні він набрав лише 220 голосів.

► Рейдовий буксир "Яни Капу" отримав шефську допомогу від благодійної організації Фонд "Астем Фаундешн". Після захоплення біля Керченської протоки росіяни розграбували обладнання українського судна.

► У вербувальному центрі Військово-морських сил обирають кандидатів з-поміж військовослужбовців та військовозобов’язаних запасу на посади у екіпажах катерів "Айленд", які ближчим часом США мають передати Україні. Перевагу матимуть армійці віком до 35 років зі знанням англійської мови.

► Миколаївський бронетанковий завод передав партію з п’яти машин БРДМ-2Л1 Окремому президентському полку. Вони призначені для ведення розвідки, супроводження конвоїв та інтеграції спеціального озброєння.

Головні новини світу:

• Американський виробник військово-тактичного взуття МакРей оновив свій чобіт Терасулт, який отримав назву "T2 Ultra Light Combat Boot". До нової колекції ввійшли чотири моделі: різні за кольором, з мембраною "Гортекс" або без неї та з можливістю сталевого захисту носака.

• Під час параду в Мінську держвійськпром Білорусі продемонстрував гранатометний комплекс "Сапфір". Він здатний знищувати бронетехніку, інженерні споруди та живу силу ворога на максимальній дальності 1000 метрів.

• "BAE systems" підписала з компанією "Консберг" контракт на постачання близько 150 бойових модулів для оснащення перспективних бронетранспортерів "ACB" з колісною формулою 8х8. Машини для морської піхоти США оснастять модулями "MCT-30".

• Пресслужба компанії "Аселсан" повідомила про контракт на створення наземних безпілотників для турецької армії. Угоду укладено з Управлінням оборонної промисловості.

• Тайванська компанія "Джонг Шін Шіпбілдин Груп" спустила на воду перший патрульний корабель-катамаран нового покоління. Судно для берегової охорони Республіки Китай почали будувати у 2019 році й мають передати замовнику в жовтні. 

• Китайський навчально-бойовий літак "Guizhou JL-9", у палубній версії, здійснив свій перший політ 13 травня. Швидкість створення зразка була рекордною. 

• До Японії прибула пара перших конвертопланів "MB-22-B Оспрей" для амфібійної бригади швидкого реагування. Їх доправили до авіабази Івакуні для остаточного складання й випробувань.

Автор: Сергій Камінський
Теги: Новини України Гроші Міністерство оборони України Збройні сили України Зброя Техніка війни
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Посіпаки Коломойського обрали нову жертву: все про атаки на міністра Криклія
сьогодні , 17:32 Посіпаки Коломойського обрали нову жертву: все про атаки на міністра Криклія
Сергій Лещенко
Стрес не вбиває: як його сприймати з користю
сьогодні , 12:00 Стрес не вбиває: як його сприймати з користю
Наталія Кадя
Росія розуміє тільки силу: Вітренко звернувся до Зеленського і дав прогнози щодо "Нафтогазу"
сьогодні , 10:15 Росія розуміє тільки силу: Вітренко звернувся до Зеленського і дав прогнози щодо "Нафтогазу"
Олена Трибушна