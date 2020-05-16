Техніка війни: Витрати на армію у 2020 році. Ліквідація 3 мільйонів протипіхотних мін

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Міністерство оборони України розкрило цьогорічні витрати на армію із загального кошторису у 88 мільярдів 950 мільйонів гривень. Зокрема, на закупівлю озброєння та військової техніки, оснащення та обладнання витратять 22,7 мільярда гривень. Україна ліквідувала 3 мільйони протипіхотних мін ПФМ-1 та ПФМ-1С в рамках зобов’язань.

Також у випуску:

За період незалежності України радянські танки нашої армії зазнали несподіваних змін. Особливо активними вони стали від початку агресії Росії у 2014 році. По-перше, досвід реальних бойових дій породив нові модифікації. По-друге, деякі моделі довелося поставити у стрій зі складів зберігання. Докладніше про топові танки України – дивіться на 24 каналі.

Головні новини України:

► Верховна Рада повернула на доопрацювання Законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі". За це проголосувало 236 народних депутатів після того, як на другому читанні він набрав лише 220 голосів.

► Рейдовий буксир "Яни Капу" отримав шефську допомогу від благодійної організації Фонд "Астем Фаундешн". Після захоплення біля Керченської протоки росіяни розграбували обладнання українського судна.

► У вербувальному центрі Військово-морських сил обирають кандидатів з-поміж військовослужбовців та військовозобов’язаних запасу на посади у екіпажах катерів "Айленд", які ближчим часом США мають передати Україні. Перевагу матимуть армійці віком до 35 років зі знанням англійської мови.

► Миколаївський бронетанковий завод передав партію з п’яти машин БРДМ-2Л1 Окремому президентському полку. Вони призначені для ведення розвідки, супроводження конвоїв та інтеграції спеціального озброєння.

Головні новини світу:

• Американський виробник військово-тактичного взуття МакРей оновив свій чобіт Терасулт, який отримав назву "T2 Ultra Light Combat Boot". До нової колекції ввійшли чотири моделі: різні за кольором, з мембраною "Гортекс" або без неї та з можливістю сталевого захисту носака.

• Під час параду в Мінську держвійськпром Білорусі продемонстрував гранатометний комплекс "Сапфір". Він здатний знищувати бронетехніку, інженерні споруди та живу силу ворога на максимальній дальності 1000 метрів.

• "BAE systems" підписала з компанією "Консберг" контракт на постачання близько 150 бойових модулів для оснащення перспективних бронетранспортерів "ACB" з колісною формулою 8х8. Машини для морської піхоти США оснастять модулями "MCT-30".

• Пресслужба компанії "Аселсан" повідомила про контракт на створення наземних безпілотників для турецької армії. Угоду укладено з Управлінням оборонної промисловості.

• Тайванська компанія "Джонг Шін Шіпбілдин Груп" спустила на воду перший патрульний корабель-катамаран нового покоління. Судно для берегової охорони Республіки Китай почали будувати у 2019 році й мають передати замовнику в жовтні.

• Китайський навчально-бойовий літак "Guizhou JL-9", у палубній версії, здійснив свій перший політ 13 травня. Швидкість створення зразка була рекордною.

• До Японії прибула пара перших конвертопланів "MB-22-B Оспрей" для амфібійної бригади швидкого реагування. Їх доправили до авіабази Івакуні для остаточного складання й випробувань.