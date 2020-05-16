Техника войны: Расходы на армию в 2020 году. Ликвидация 3 миллионов противопехотных мин

В свежем выпуске программы "Техника войны" – Министерство обороны Украины раскрыло нынешние расходы на армию из общей сметы в 88 миллиардов 950 миллионов гривен. В частности, на закупку вооружения и военной техники, оснащения и оборудования потратят 22,7 миллиарда гривен. Украина ликвидировала 3 миллиона противопехотных мин ПФМ-1 и ПФМ-1С в рамках обязательств.

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За период независимости Украины советские танки нашей армии подверглись неожиданным изменениям. Особенно активными они стали с начала агрессии России в 2014 году. Во-первых, опыт реальных боевых действий породил новые модификации. Во-вторых, некоторые модели пришлось поставить в строй со складов хранения. Подробнее о топовых танках Украины – смотрите на 24 канале.

Главные новости Украины:

► Верховная Рада вернула на доработку Законопроект №2398-д "Об оборонных закупках". За это проголосовали 236 народных депутатов после того, как на втором чтении он набрал лишь 220 голосов.

► Рейдовый буксир "Яны Капу" получил шефскую помощь от благотворительной организации Фонд "Астем Фаундейшн". После захвата у Керченского пролива россияне разграбили оборудование украинского судна.

► В вербовочном центре Военно-морских сил выбирают кандидатов среди военнослужащих и военнообязанных запаса на должности в экипажах катеров "Айленд", которые в ближайшее время США должны передать Украине. Преимущество будут иметь армейцы возрасте до 35 лет со знанием английского языка.

► Николаевский бронетанковый завод передал партию из пяти машин БРДМ-2Л1 Отдельному президентском полку. Они предназначены для ведения разведки, сопровождения конвоев и интеграции специального вооружения.

Главные новости мира:

• Американский производитель военно-тактической обуви МакРей обновил свой сапог Терасулт, который получил название "T2 Ultra Light Combat Boot". В новую коллекцию вошли четыре модели: разные по цвету, с мембраной "Гортекс" или без нее и с возможностью стальной защиты носка.

• Во время парада в Минске госвойскпром Беларуси продемонстрировал гранатометный комплекс "Сапфир". Он способен уничтожать бронетехнику, инженерные сооружения и живую силу врага на максимальной дальности 1000 метров.

• "BAE systems" подписала с компанией "Консберг" контракт на поставку около 150 боевых модулей для оснащения перспективных бронетранспортеров "ACB" с колесной формулой 8х8. Машины для морской пехоты США оснастят модулями "MCT-30".

• Пресс-служба компании "Аселсан" сообщила о контракте на создание наземных беспилотников для турецкой армии. Соглашение заключено с Управлением оборонной промышленности.

• Тайваньская компания "Джонг Шин Шипбилдин Групп" спустила на воду первый патрульный корабль-катамаран нового поколения. Судно для береговой охраны Республики Китай начали строить в 2019 году и должны передать заказчику в октябре.

• Китайский учебно-боевой самолет "Guizhou JL-9", в палубной версии, совершил свой первый полет 13 мая. Скорость создания образца была рекордной.

• В Японию прибыла пара первых конвертопланов "MB-22-B Оспри" для амфибийной бригады быстрого реагирования. Их доставили на авиабазу Ивакуни для окончательной сборки и испытаний.