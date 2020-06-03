Шмигаль вніс у Раду подання на призначення нових міністрів
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов про призначення нових міністрів культури, екології та віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Документи про призначення нових міністрів були зареєстровані на сайті парламенту у середу, 3 червня. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Важливо Питання з призначенням міністра екології вже майже вирішене, – Лещенко
Кого і на яку посаду пропонує призначити Шмигаль
- Олександра Ткаченка – призначити міністром культури та інформаційної політики;
- Романа Абрамовського – міністром екології;
- Ольгу Стефанішину – віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Також уряд пропонує звільнити Вадима Пристайка з посади віцепрем'єра з питань ЄС. Найімовірніше, він стане новим послом України у Великій Британії.
Коли Рада зможе голосувати за призначення нових міністрів
Для голосування за кандидатури нових міністрів у сесійній залі необхідні рішення профільних комітетів. Відтак наразі усі постанови будуть опрацьовуватися у комітетах.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітетам сьогодні, 3 червня, розглянути подання Шмигаля щодо нових міністрів і надати відповідні висновки. Призначення Ткаченка, Стефанішиної та Абрамовського парламент може розглянути 4 червня на пленарному засіданні.
Що відомо про нових потенційних міністрів
Олександр Ткаченко – депутат Верховної Ради від "Слуги народу". У парламенті очолює комітет гуманітарної й інформаційної політики. До приходу в політику працював журналістом і медіаменеджером. До 2019 року очолював медіахолдинг олігарха Ігоря Коломойського "1+1".
Роман Абрамовський – заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. У 2013 – 2014 роках був штатним помічником народного депутата від "Партії регіонів" Олександра Бобкова.
Ольга Стефанішина – юрист-міжнародник, гендиректорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.