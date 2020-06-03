Премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении новых министров культуры, экологии и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Документы о назначении министров были зарегистрированы на сайте парламента в среду, 3 июня. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Важно Вопрос с назначением министра экологии уже почти решен, – Лещенко

Кого и на какую должность предлагает назначить Шмыгаль

Александра Ткаченко – назначить министром культуры и информационной политики;

– назначить министром культуры и информационной политики; Романа Абрамовского – министром экологии;

– министром экологии; Ольгу Стефанишин – вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также правительство предлагает уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам ЕС. Скорее всего, он станет новым послом Украины в Великобритании.

Когда Рада может голосовать за назначение новых министров

Для голосования за кандидатуры новых министров в сессионном зале необходимы решения профильных комитетов. Поэтому сейчас все постановления будут обрабатываться в комитетах.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитетам сегодня, 3 июня, рассмотреть представления Шмыгаля по новым министрам и предоставить соответствующие выводы. Назначение Ткаченко, Стефанишин и Абрамовского парламент может рассмотреть 4 июня на пленарном заседании.

Что известно о новых потенциальных министрах

Александр Ткаченко – депутат Верховной Рады от "Слуги народа". В парламенте возглавляет комитет гуманитарной и информационной политики. До прихода в политику работал журналистом и медиаменеджером. До 2019 года возглавлял медиахолдинг олигарха Игоря Коломойского "1+1".

Роман Абрамовский – заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды. В 2013 – 2014 годах был штатным помощником народного депутата от "Партии регионов" Александра Бобкова.

Ольга Стефанишина – юрист-международник, гендиректор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.