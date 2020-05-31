Кто может стать министром экологии: Лещенко назвал кандидатов
Журналист Сергей Лещенко сообщил, что на новую должность министра экологии сегодня рассматриваются два кандидата.
Лещенко сообщил об этом в телеграмме со ссылкой на собственные источники.
Важно Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды: что известно
На днях правительство решило разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных ведомства.
В Украине появились два отдельных министерства:
- Министерство энергетики Украины;
- Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Кандидаты на должность министра экологии
Роман Абрамовский
Это заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды. В 2013 – 2014 годах был штатным помощником народного депутата от "Партии регионов" Александра Бобкова.
Юрий Гусев
Сейчас он занимает пост председателя Херсонской областной государственной администрации. С марта 2015-го по январь 2016 года был заместителем министра обороны Украины, после этого с января 2017 года отвечал за связи с органами власти в "Приватбанке".
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