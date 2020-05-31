Журналист Сергей Лещенко сообщил, что на новую должность министра экологии сегодня рассматриваются два кандидата.

Лещенко сообщил об этом в телеграмме со ссылкой на собственные источники.

Важно Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды: что известно

На днях правительство решило разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных ведомства.

В Украине появились два отдельных министерства:

Министерство энергетики Украины;

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Кандидаты на должность министра экологии

Роман Абрамовский

Это заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды. В 2013 – 2014 годах был штатным помощником народного депутата от "Партии регионов" Александра Бобкова.

Юрий Гусев

Сейчас он занимает пост председателя Херсонской областной государственной администрации. С марта 2015-го по январь 2016 года был заместителем министра обороны Украины, после этого с января 2017 года отвечал за связи с органами власти в "Приватбанке".

Больше Председатель Херсонской ОГА Гусев может стать министром экологии: что о нем известно