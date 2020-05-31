Журналіст Сергій Лещенко повідомив, що на нову посаду міністра екології сьогодні розглядається два кандидата.

Лещенко повідомив про це у телеграмі з посиланням на власні джерела.

Важливо Кабмін розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля: що відомо

Днями уряд вирішив розділити Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на два окремих відомства.

В Україні з'явилися два окремі міністерства:

Міністерство енергетики України;

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України.

Кандидати на посаду міністра екології

Роман Абрамовський

Це заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. У 2013 – 2014 роках був штатним помічником народного депутата від "Партії регіонів" Олександра Бобкова.

Юрій Гусєв

Наразі він обіймає пост голови Херсонської обласної державної адміністрації. З березня 2015-го по січень 2016 року був заступником міністра оборони України, після цього з січня 2017 року відповідав за зв'язки з органами влади в "Приватбанку".

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