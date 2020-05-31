Хто може стати міністром екології: ймовірні кандидати
Журналіст Сергій Лещенко повідомив, що на нову посаду міністра екології сьогодні розглядається два кандидата.
Лещенко повідомив про це у телеграмі з посиланням на власні джерела.
Важливо Кабмін розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля: що відомо
Днями уряд вирішив розділити Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на два окремих відомства.
В Україні з'явилися два окремі міністерства:
- Міністерство енергетики України;
- Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України.
Кандидати на посаду міністра екології
Роман Абрамовський
Це заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. У 2013 – 2014 роках був штатним помічником народного депутата від "Партії регіонів" Олександра Бобкова.
Юрій Гусєв
Наразі він обіймає пост голови Херсонської обласної державної адміністрації. З березня 2015-го по січень 2016 року був заступником міністра оборони України, після цього з січня 2017 року відповідав за зв'язки з органами влади в "Приватбанку".
Більше Голова Херсонської ОДА Гусєв може стати міністром екології: що про нього відомо