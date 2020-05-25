Голова Херсонської ОДА Гусєв може стати міністром екології: що про нього відомо

У Кабінеті Міністрів України знову планують розділити міністерства енергетики та екології на два окремі, як це було за прем'єрства Володимира Гройсмана. Головою нового Міністерства екології можуть призначити голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва.

Про імовірне призначення Гусєва заявив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

До слова В Кабміні планують розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля

За його інформацією, уряд планує розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля на два окремі уже на найближчому засіданні. Чергове засідання Кабміну має відбутися у середу, 27 травня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже раніше теж підтвердив інформацію про намір розділити міністерства. Втім він не говорив, що це може відбутися так швидко.

За нашою інформацією, міністром екології планують призначити нинішнього голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва,

– заявив Ігор Мосійчук.

Хто такий Юрій Гусєв: коротко

Йому 40 років, а народився він 15 листопада 1979 року в Житомирській області. Почав свою політичну кар'єру ще у 1999 році, ставши радником голови Херсонської ОДА.

По-справжньому переконливий кар'єрний злет у нього стався у 2009 до 2019 року він встиг побути радником 4 міністрів – економіки, фінансів, інфраструктури та екології. З 2014 по 2016 рік був заступником міністра оборони.

Херсонську облдержадміністрацію він очолив 11 липня 2019 року. Балотувався у Верховну Раду від "Слуги народу", але отримавши посаду, достроково знявся з виборів.

Разом з дружиною Ольгою виховують сина Михайла та доньку Марію.

Декларація

Останню декларацію Юрій Гусєв подавав ще у черні 2019 року, будучи кандидатом на голову ОДА. Там він вказав дві квартири у Києві, ще одну квартиру, земельну ділянку та дачний будинок у Херсоні.

Дружина Юрія Гусєва їздить на Toyota Camry 2007 року, яка на момент купівлі у 2012 році коштувала 126 тисяч гривень або понад 15 тисяч доларів.

Сам Гусєв орендує у "Приватбанку", де він працював раніше, Infiniti Q30 2017 року. Її вартість не вказана, але на ринку така коштує близько 23 – 28 тисяч доларів.

Чи не найцікавіший момент декларації голови Херсонської ОДА – авторське право. Він є автором книги "Незбагненність. Збірка віршів українця".

За результатами 2018 року Юрій Гусєв також декларував чимало грошових коштів:

70 тисяч доларів (понад 1 мільйон 850 тисяч гривень);

332 тисячі гривень.

Книга "Незбагненність. Збірка віршів українця" авторства Юрія Гусєва