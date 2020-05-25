В Кабміні планують розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля

З 2019 року в Кабміні існує Міністерство енергетики та захисту довкілля. Однак очільник уряду Денис Шмигаль вважає, що його треба розділити на два окремі відомства.

За словами Шмигаля, об'єднання Міністерства енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів, завдяки чому й утворилося Міністерство енергетики та захисту довкілля, не дало необхідного результату. Таку думку він висловив в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Варте уваги Українські політики не хочуть помічати і вирішувати екологічні проблеми, – політолог

Як приклад він навів свій досвід, коли на першому засіданні Кабміну міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім у вугільній галузі, а після цього про рослини, які перебувають у Червоній книзі.

"Відтоді я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе", – заявив Шмигаль.

За його словами, поділ міністерства і створення посади профільного міністра екології – це в порядку денному.

Чому об'єднали міністерства

До 2019 року в Україні були два окремі міністерства – енергетики та екології. У серпні 2019 року, коли прем'єр-міністром призначили Олексія Гончарука, в його уряді об'єднали ці два відомства в одне – Міністерство енергетики та захисту довкілля. Тоді таке рішення пояснювали бажанням конфлікту між відомствами, зокрема для того, щоб забезпечувати політику в енергетичній сфері так, щоб завдавати найменшої шкоди довкіллю.

Першим міністром став Олексій Оржель. Він був відправлений у відставку разом з урядом Олексія Гончарука 4 березня 2020 року. Замість нього тимчасово виконуючим обов'язків був Віталій Шубін. Однак на цій посаді він пробув від березня до середини квітня 2020 року. З 16 квітня тимчасово виконуюча обов'язки міністерки енергетики та захисту довкілля 0 Ольга Буславець.

14 травня Комітет з питань екологічної політики та природокористування прийняв рішення про необхідність поділу Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на два міністерства і внесе відповідні рекомендації уряду.