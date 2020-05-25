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В Кабмине планируют разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды

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Денис Шмыгаль хочет разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды
Денис Шмыгаль хочет разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды / Finbalance

С 2019 года в Кабмине существует Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Однако глава правительства Денис Шмыгаль считает, что его надо разделить на два отдельных ведомства.

По словам Шмыгаля, объединение Министерства энергетики и угольной промышленности с Министерством экологии и природных ресурсов, благодаря чему и образовалось Министерство энергетики и защиты окружающей среды, не дало необходимого результата. Такое мнение он высказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

Стоящее Украинские политики не хотят замечать и решать экологические проблемы, – политолог

Как пример он привел свой опыт, когда на первом заседании Кабмина министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, потом в угольной отрасли, а после этого о растениях которые находятся в Красной книге.

"С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", – заявил Шмыгаль.

По его словам, разделение министерства и создание должности профильного министра экологии – это на повестке дня.

Почему объединили министерство

К 2019 году в Украине были два отдельных министерства – энергетики и экологии. В августе 2019 года, когда премьер-министром назначили Алексея Гончарука, в его правительстве объединили эти два ведомства в одно – Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Тогда такое решение объясняли желанием конфликта между ведомствами, в частности для того, чтобы обеспечивать политику в энергетической сфере так, чтобы наносить наименьший вред окружающей среде.

Первым министром стал Алексей Оржель. Он был отправлен в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука 4 марта 2020 года. Вместо него временно исполняющим обязанности был Виталий Шубин. Однако на этом посту он пробыл с марта до середины апреля 2020 года. С 16 апреля временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець.

14 мая Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о необходимости разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства и внесет соответствующие рекомендации правительству.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Новости политики Денис Шмыгаль Энергетика Министерство экологии Экология Министерство энергетики и защиты окружающей среды Кабинет Министров Украины
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