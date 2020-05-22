Украинские политики не хотят замечать и решать экологические проблемы, – политолог

В Украине назревает экологическая катастрофа. Но политики не решают даже первоочередные проблемы, а только манипулируют на теме охраны окружающей среды.

Про це йде мова у статті на сайті 24 каналу "Екологія і вибори: як політики маніпулюють на темі захисту довкілля".

Справді проблема захисту навколишнього середовища – одна з "фішок" політиків. Особливо часто вони розігрують її перед виборами, – каже політолог Дмитро Купира. – Але дуже важливо не піддаватися на передвиборчі маніпуляції і включати критичне мислення. Часто голосують за міського голову чи депутатів, що постійно змінюють партію заради отримання мандату або доступу до місцевого бюджету. То що ж громадянам робити? Треба, по-перше, дивитися на політичний досвід політика і на те, як він ним скористався. По-друге, якщо людина не фахівець з цих питань, то як вона їх вирішуватиме? Ніяк!

Отже, є серйозні екологічні проблеми, резюмує автор статті. Є політики, які зобов’язані їх вирішувати, але вперто цього не роблять, і навіть навпаки – своєю бездіяльністю "збивають" градус напруги. І є народ, який цих політиків обирає. Висновки очевидні.

Точка зору: Коли політики говорять про екологію, то часто маніпулюють, – Фесенко

Тим часом, критичних екологічних проблем в Україні, з якими просто зобов’язані боротися політики і чиновники, дуже багато. Експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund forNature – WWF) назвали найактуальніші.

В першу чергу, вони наполягають, що Україні терміново необхідна національна стратегія збереження біорізноманіття та середовища існування видів. Країна обов’язково має займатися захистом життя і здоров'я людей, та не менш важливо зберегти рідкісні види рослин і тварин. Але це має бути об'ємна стратегія, яка охопить широке коло питань. Як влучно зазначив керівник практики "Рідкісні види" WWF України Богдан Вихор, "ми не можемо зберігати рись, якщо не думаємо про ліс, в якому ця рись житиме".

З кожним роком в Україні все серйознішою стає проблема водних ресурсів. В Україні склалася критична ситуація через забруднення водойм.

Насправді ситуація з забрудненням водойм кричуща, – каже керівник практики "Вода" WWF Ольга Денищик. – До того ж в українців зовсім не розвинена культура екологічної поведінки. Ще не закріпилося, наприклад, розуміння, що пластикові пляшки не можна кидати у воду.

А тим часом, зовсім неконтрольованою стала ситуація з підземними водами, рівень яких катастрофічно знижується. Виявилося, що українська система господарювання не враховувала ймовірність зміни клімату і нестачі води. Тож не виключено, що незабаром Державне водне агентство буде змушене обмежувати використання води для українців, каже Денищик.

До теми: Піщані бурі і пожежі: в чому причина і які наслідки для екології

Та якщо рівень води системно падає, то температура повітря в Україні останні 30 років навпаки постійно підвищується. Що призводить до регулярних лісових пожеж. Також критично збільшилася кількість вирубок лісу.

Зараз необхідно створити нову лісову політику. Бо в Україні немає документа, який дає відповіді на питання – як ми бачимо наші ліси? Які цілі є головними? – каже зоолог, керівник практики "Ліси" WWF Андрій Плига. – Існує "командна" система, яка залишилася нам у спадок з радянських часів, вона зарегульована купою нормативів та не відповідає сучасним реаліям.