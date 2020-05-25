Председатель Херсонской ОГА Гусев может стать министром экологии: что о нем известно

В Кабинете Министров Украины планируют разделить министерства энергетики и экологии на два отдельных, как это было при премьерстве Владимира Гройсмана. Главой нового Министерства экологии могут назначить главу Херсонской ОГА Юрия Гусева.

О вероятном назначении Гусева заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

К слову В Кабмине планируют разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды

По его информации, правительство планирует разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на две отдельные уже на ближайшем заседании. Очередное заседание Кабмина должно состояться в среду, 27 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже раньше тоже подтвердил информацию о намерении разделить министерство. Впрочем он не говорил, что это может произойти так быстро.

По нашей информации, министром экологии планируют назначить нынешнего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева,

– заявил Игорь Мосийчук.

Кто такой Юрий Гусев: коротко

Ему 40 лет, а родился он 15 ноября 1979 года в Житомирской области. Начал свою политическую карьеру еще в 1999 году, став советником председателя Херсонской ОГА.

По-настоящему убедительный карьерный взлет у него произошел в 2009 до 2019 года он успел побыть советником 4 министров – экономики, финансов, инфраструктуры и экологии. С 2014 по 2016 год был заместителем министра обороны.

Херсонскую облгосадминистрацию он возглавил 11 июля 2019 года. Баллотировался в Верховную Раду от "Слуги народа", но получив должность, досрочно снялся с выборов.

Вместе с женой Ольгой воспитывают сына Михаила и дочь Марию.

Декларация

Последнюю декларацию Юрий Гусев подавал еще в июне 2019 года, будучи кандидатом на главу ОГА. Там он указал две квартиры в Киеве, еще одну квартиру, земельный участок и дачный дом в Херсоне.

Жена Юрия Гусева ездит на Toyota Camry 2007 года, которая на момент покупки в 2012 году стоила 126 тысяч гривен или свыше 15 тысяч долларов.

Сам Гусев арендует у "Приватбанка", где он работал ранее, Infiniti Q30 2017 года. Ее стоимость не указана, но на рынке такая стоит около 23 – 28 тысяч долларов.

Едва ли не самый интересный момент декларации председателя Херсонской ОГА – авторское право. Он является автором книги "Непостижимость. Сборник стихов украинца".

По результатам 2018 года Юрий Гусев также декларировал немало денежных средств:

70 тысяч долларов (более 1 миллиона 850 тысяч гривен);

332 тысячи гривен.

Книга "Непостижимость. Сборник стихов украинца" авторства Юрия Гусева